Juan Alfaro: "La profesionalidad y el 'fair play' del Tomares son para quitarse el sombrero"

Así, en declaraciones recogidas por Albiazules.es explicó que "se obró el milagro. Nosotros hicimos los deberes y por suerte las noticias de Sevilla fueron las mejores posibles. Yo no sé si el fútbol nos ha devuelto los que no quitó, pero si era justo por el trabajo que se ha hecho. Los chavales han estado al pie del cañón desde que empezó esto en agosto y no se hubieran merecido culminar la temporada con un descenso".

El entrenador palmerino reconoció que "uno siempre hace cábalas y se pone en lo mejor, pero sin duda lo del Tomares es para quitarse el sombrero. La profesionalidad que han demostrado, el 'fair play'... Es de agradecer. Nosotros hicimos nuestros deberes y se dio la carambola que se tenía que dar, y lo celebramos".

De todo lo que han sufrido durante la temporada, Juan Alfaro dijo que "de todas las situaciones se aprende. Todos los años son retos diferentes y este sin duda ha sido difícil. Ha sido un año de aprendizaje, de enseñanza y de saber valorar muchas cosas. Todo eso me lo quedo para mí, después de un año con muchos problemas siempre hemos estado ahí, recibiendo críticas y todo. Al final consigues el objetivo, y muy contento por los chavales, el club y por todos".

No quiso pasar por algo el hecho de que "hubiera gente que nos daban por descendidos dos jornadas antes de acabar. Allá cada uno con su conciencia".

En cuanto al futuro más próximo, destacó que "ahora tenemos unos días de descanso. El jueves reiniciaremos los entrenamientos para que los chavales no pierdan la forma. Hay gente que se va a incorporar al filial para ayudar. El objetivo será que el filial consiga salvar la categoría, sería un éxito. El Juvenil B y el Cadete A están ahí para conseguir el ascenso, por lo que si salieran las cosas estaríamos hablando de un año importante para la cantera".

Por último de su futuro como entrenador en la cantera del Decano, Juan Alfaro dijo que "hay tiempo. Nos sentaremos con el club tranquilamente, pero el objetivo ahora mismo es que el primer equipo y el filial consigan salvar la categoría. Sería fundamental para el club".