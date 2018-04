Manolo Santana no esconde la decepción: "Cuando se hacen las cosas mal y durante el año cambias el rumbo varias veces suelen pasar este tipo de cosas"

R. U.

15.20 h. "Cuando haces algo con un objetivo hay que asumir la responsabilidad que nos corresponde a cada uno, y en este caso yo no soy de los que se esconden y evidentemente no puedo estar contento con el resultado final", señala el secretario técnico del San Roque una vez que se acabaron las opciones de jugar el 'play-off' de ascenso.

Manolo Santana, el secretario técnico del San Roque de Lepe, ha atendido este martes a Cope Huelva y reconocía que la temporada, al no disputar el 'play-off' de ascenso, no ha sido positiva para su club. "Los condicionantes han sido muchos y los problemas que hemos tenido también, pero cuando haces algo con un objetivo hay que asumir la responsabilidad que nos corresponde a cada uno, y en este caso yo no soy de los que se esconden y evidentemente no puedo estar contento con el resultado final", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

"Supone una decepción y a nivel institucional supone irte al traste con la ilusión que todos teníamos al principio. Pero cuando se hacen las cosas mal y durante el año cambias el rumbo varias veces suelen pasar este tipo de cosas. Así que lo tenemos que hacer es asumir esta decepción y tratar de que no se vuelva a repetir", añadía Santana.

Y mirando al futuro, el secretario técnico aurinegro recalcaba que "aquí es difícil pensar a largo plazo porque todos los días hay una historia nueva, un problema nuevo y una pata en la rueda, pero sí que es cierto que a medio-largo plazo ya estamos barajando opciones para el año que viene".