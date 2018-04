José Alonso: "Me hubiera gustado haber salido del Recre de una manera que no hubiese sido tan fría"

R. U.

Martes, 10 abril 2018

El central del Marbella José Alonso ha atendido este martes a Cope Huelva y comenzaba hablando de su salida del Recre el pasado verano. "Yo nunca le diría que no a mi casa. Mejor que en casa no se está en ningún lado, pero intento buscar mi futuro de la mejor manera posible. No me marché triste, pero sí que me hubiera gustado salir de otra manera y que no hubiese sido tan fría. Al final el fútbol da muchas vueltas y está claro que no descarto volver algún día", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

El puntaumbrieño aludía también a la situación en la tabla del Decano: "Creo que los jugadores o el cuerpo técnico no se han terminado de adaptar. Se esperaba algo más y creo que al final influye también un poco en el juego la posición clasificatoria que ha ido teniendo el equipo".

Y sobre el partido de este domingo, José Alonso recalcaba que "el Recre se está jugando la permanencia, pero nosotros también nos estamos jugando mucho. Es un sueño que estemos ahí y queremos quedar primeros en la clasificación, está claro. Será un partido duro y ojalá que saquemos los tres puntos y después que el Recre gane el resto de encuentros que le quedan porque le deseo lo mejor y quiero que logre también pronto ya la permanencia".