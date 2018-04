Misffut: "Mi objetivo el año que viene claramente es estar en el primer equipo"

R. U.

El centrocampista Javier Misffut disputó ante el Córdoba B su primer partido oficial de esta temporada con el primer equipo, aunque ya había disputado dos con el Recre en Segunda B hace dos casmpañas, ante el Marbella y el Linares. Este martes atendía a Onda Cero y señalaba, en declaraciones recogidas por huelva24.com, que "fue una victoria muy trabajada. Al fin y al cabo los goles son los que cuentan y los que dan los puntos y nosotros tuvimos más efectividad que ellos. La situación es la que es y los puntos era muy necesarios. Con tres o cuatro más creo que podemos lograr ya el objetivo".

Sobre sus sensaciones durante la semana pasada, el sevillano reconocía que "titular no sé, pero en el momento en el que vi que Rafa de Vicente y Vila estaban sancionados sí que pensaba que al menos podía entrar en la convocatoria". Y añadía que "en competición oficial era mi primer partido en casa, aunque ya había jugado el Trofeo Colombino contra el Betis y el Córdoba. El otro día fue distinto porque el equipo jugaba en liga y se está jugando no descender. Comencé sintiéndome un poco raro, pero con el paso de los minutos me fui encontrando mejor y creo que hice un buen partido".

Sobre sus opciones de volver a viajar con el primer equipo del Decano este domingo a Marbella, Misffut apuntaba que "yo sé cuál es mi rol. Soy un canterano y como todo canterano quiero llegar al primer equipo, y cuando me llegue la oportunidad trataré de aprovecharla. Sé que soy jugador del filial, pero si tengo que volver a ayudar al primer equipo, bienvenido sea".

También habló el centrocampista de las opciones que tuvo de salir del Decano en el pasado mercado invernal (principalmente fue pretendido por el Algeciras): "Al fin y al cabo el Recre es un club grande y estoy en el filial y puedo subir un escalón más. Mi objetivo el año que viene claramente es estar en el primer equipo y a ver si lo podemos conseguir".

Por último, se mostraba convencido de la salvación del Atlético Onubense pese a que actualmente cierra la tabla del grupo X de Tercera División. "Va a ser una situación complicada, pero creo que la vamos a sacar seguro", indicada Misffut, que es el capitán del filial albiazul.