Jesús Pulido recuerda la cantera en la época de Gildoy: "Aquí hemos visto comer a treinta personas todos los días en un restaurante pagado por el club"

Martes, 10 abril 2018

Jesús Pulido, consejero del club decano, habló también de la cantera del Recreativo este lunes en Canal Sur Radio. Así, destacó, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "no sé qué tiene que ver el modelo con estar dejado de la mano de Dios. No se trata de que esté dejada ni abandonada... La situación deportiva de un equipo hay que analizarla, en este caso la cantera, por la realidad que vive la entidad. Esto es la consecuencia directa de la situación de la que viene el club. Por otra parte, aquí hasta hace poco, año y medio o dos años, había jugadores del Juvenil a los que se les pagaba mil euros o más, que se les pagaba comida, que venían de fuera y se les pagaba la gasolina...".

El portavoz del Recre añadía que"hay gente que aprovecha para hablar cosas que no se tienen en cuenta. Lo que se ha querido es ser consecuente con la situación del club. Hay muchos jugadores que es cierto que no quieren venir, pero porque prefieren dinero a jugar en el Recreativo de Huelva por la situación actual. Nosotros lo que hemos hecho es decirles que no podemos prometer lo que en otras épocas, para luego no hacerse. Aquí hemos visto comer a treinta personas todos los días, en un restaurante, pagado por el club. También una residencia con doce o quince personas durmiendo, que cerraba la residencia el fin de semana y el chico de turno tirado en la calle, pidiendo a ver como comía ese fin de semana. Entonces, lo que se ha tenido que hacer son equipos con gente de Huelva, en su mayoría. Hay que tener en cuenta cuantos equipos de Segunda B tienen a su filial en Tercera... Recreativo, Mallorca, Elche y no sé si alguno más. Hay que valorar lo que tenemos y si al final baja nos dolerá a todos. Pero que tengamos en cuenta las circunstancias en las que salimos a competir. Que el embargo se ha levantado hace mes y medio. No íbamos a traer a chavales de fuera o de la provincia prometiéndoles lo que no se iba hacer".