Óscar Carazo: "Para mí la cantera no está abandonada ni dejada de la mano de Dios"

La cantera del Recreativo de Huelva sale a debate. Son muchos los frentes que el club decano tiene abiertos, pero el estado de la cantera es uno de los que más preocupa. Así, el director deportivo del club, Óscar Carazo, dijo al respecto en Canal Sur Radio, que "el tirar balones fuera y decir que yo solamente he venido para el primer equipo, por mi parte no sería bueno. Cuando vengo aquí, vengo de un sitio donde la cantera es importante y yo quiero que aquí sea importante, pero también es cierto que aquí hay complicaciones, muchas. Cuando se levanta el embargo a y a nivel económico hay esas situaciones, pues es cierto que van apareciendo cosas que no se tenían en cuenta. Es decir, hay embargos que ya están levantados que llaman a tu puerta, y te van quitando y quitando. Entonces, es muy complicado para la gente que gestiona el club, el poder tener una estabilidad en ese sentido. Ahora mismo la cantera no es que esté dejada de la mano de Dios. Para mí no está abandonada, pero es una situación complicada. Es más, nosotros este fin de semana estábamos viendo al primer equipo, pero también todos estábamos con el rabillo del ojo viendo lo que pasaba en Sevilla. Y el sábado estuvimos apoyando al filial. Ahora nos toca vivir la situación que estamos viviendo y hay que sacarlo adelante lo antes posible. Pero cuando hablo de cantera, los mimbres principales y lo que va a ser la actividad de la cantera, viene todo precedido por un Recreativo que esté lo más alto posible. Es lo que te va a dar esa estabilidad, el primer equipo", dijo en declaraciones recogidas por Albiazules.es.

En cuanto a cambios importantes del modelo de cantera, de cara al año próximo, dijo que "es un tema que ahora mismo no miro. Ahora mismo miro el primer equipo y cuando lo salvemos, ya tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Por supuesto que se va trabajando para el futuro. Pero todo lo va a ir marcando el primer equipo, ya que hasta el final no se podrán tomar decisiones. Creemos y esperamos que estaremos en Segunda B y nos gustaría que estuviéramos más arriba, pero hasta que no veamos donde estaremos no se puede hacer nada".

Sí habló de posibles cambios, destacando que "todo en la vida, cuando entras en los sitios, no puedes entrar como un elefante en una cacharrería. Te tienes que quedar y analizar la situación. En la cantera hay muchas cosas buenas y que se pueden utilizar, y otras que se tendrán que cambiar y se tendrán que mejorar. En cuanto podamos se mejorará lo que esté en nuestra mano, para eso estamos".

Carazo dejó claro que "tenemos una Ciudad Deportiva, que evidentemente hay que mejorar y eso es obvio. Pero no sé si seré muy positivo o que sé yo... Pero cuando voy veo dos campos de césped natural. ¿Cuántos equipos de Segunda B tienen para entrenar dos campos de césped natural? Y un filial que también juega allí. Que sí, que los campos de césped natural hay que mejorarlos. Claro que sí, no voy a mentir ni voy a engañar. No voy a decir nada que no estéis viendo vosotros con vuestros propios ojos. Pero cuando nosotros podamos, voy a intentar a mejorar todo lo que se pueda. Para eso estamos y eso se hace con trabajo. Aquí no se ha dejado de la mano de Dios, sino que es una situación que se arrastra".