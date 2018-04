Lazo espanta la euforia: "Quedan cinco finales y no nos podemos relajar"

huelva24.com

Lunes, 9 abril 2018

Sobre su papel en el equipo dijo, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "si juego más o menos minutos, eso es cosa del míster. Yo ahí no entro, yo trabajo todos los días para contar. Si me pone o no me pone, yo estoy contento con mi trabajo".

En cuanto a lo que necesita el equipo de cara al final de temporada, Lazo recordó que "necesitamos que seamos 12 en todos los partidos. Quedan cinco finales y tenemos que seguir. No nos podemos relajar".