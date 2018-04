El Ayuntamiento de Huelva votará para dejar de estar intervenido

huelva24.com

Lunes, 9 abril 2018 | Leída 41 veces

Un dictamen del Consejo Consultivo tumba el rescate

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha manifestado este lunes su satisfacción por el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía a la revisión de oficio solicitada por el actual equipo de Gobierno de los acuerdos por los que en el anterior mandato el Ayuntamiento de Huelva se acogió al plan de rescate y a la intervención del Ministerio de Economía y Hacienda. Una resolución “definitiva y vinculante” que, como ha destacado el regidor en rueda de prensa, “despeja el camino para que el Ayuntamiento de Huelva pueda por fin elaborar los presupuestos de 2018, abriendo la vía para dejar sin efecto la adhesión de este Ayuntamiento al plan de rescate. Una adhesión -ha señalado Cruz- que, como se ha constatado, y así lo dice taxativamente el Consultivo, fue manifiestamente ilegal, fruto del descontrol del anterior equipo de Gobierno, que ha supuesto un lastre para nuestras políticas presupuestarias y la puesta en marcha de proyectos en la ciudad, hurtando la autonomía financiera del Ayuntamiento de Huelva”.

Como ha defendido el primer edil, en los acuerdos que adoptaron los anteriores mandatarios -tanto en la Junta de Gobierno Local el 2 de enero y 7 de marzo de 2014 y en el Pleno del 30 de abril de 2014- “se cometieron defectos de forma muy severos que ya bastaban para dejarlos sin efecto, pero es que además -ha recalcado Cruz- el dictamen del Consultivo establece que ha habido una vulneración flagrante y total de la Ley, porque el Ayuntamiento de Huelva no cumplía con los requisitos ni condiciones que establecía el Decreto-Ley 8/2013 para acogerse al rescate y de forma improcedente fue incluido en el listado de municipios adheridos a estas medidas de financiación extraordinaria. Y además -ha enfatizado el alcalde- esto se hizo comprometiendo la autonomía financiera del Consistorio onubense en futuros ejercicios”.

Para proceder a la revocación de dichos acuerdos, en los términos recogidos en este dictamen, el regidor convocará en los próximos días un Pleno extraordinario, proponiendo el archivo del expediente de nulidad “y dejando expedita la vía para poder presentar a la mayor brevedad los presupuestos municipales de 2018”.

El siguiente paso, como ha avanzado el regidor, será solicitar una reunión al Ministerio de Economía y Hacienda “para abordar la forma en que vamos a gestionar esta situación desde el respeto a la autonomía financiera del Ayuntamiento pero sin perjudicar a terceros, habida cuenta de los compromisos que se derivaron de las condiciones del plan de rescate. Para ello, es necesario establecer un marco de orden, seguridad y estabilidad. Aunque ya no estamos sujetos al control del Ministerio y no necesitamos su autorización para elaborar nuestros presupuestos, tenemos que ver las consecuencias de las medidas que se adoptaron para no provocar daños a terceros”.

El tercer peldaño en este recorrido que se abre tras el dictamen del Consultivo será, pues, la convocatoria de otro Pleno extraordinario con el objeto de aprobar inicialmente unos presupuestos cuyo borrador ha estado elaborando el equipo de Gobierno en paralelo a la espera de esta resolución. Y es que, como ha incidido Cruz, este dictamen “nos permite por fin poner en marcha una herramienta fundamental para las políticas sociales, el empleo y los servicios y proyectos de la ciudad, como son los presupuestos”.