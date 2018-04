Jorge Rodríguez de Cózar: "Lo que el Recre me debe lo doy prácticamente por perdido"

R. U.

Jorge Rodríguez de Cózar, el secretario técnico del Marbella, que fue 'scouting' del Recre hace algunos años, aunque se tuvo que marchar debido a los impagos de Gildoy, ha atendido este lunes a Antena Huelva Radio. Primero aludía al buen momento de su equipo, líder actual del grupo IV de Segunda B. "Es un éxito del equipo que lógicamente es el orgullo de esta ciudad en estos momentos y tenemos que seguir trabajando y reforzando a este grupo humano. A ver si lo antes posible confirmamos nuestra presencia en el 'play-off'. Hemos logrado una buena comunión con la afición y estamos intentando que cada vez acuda más gente al estadio", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre el presupuesto de su club en comparación con el resto de los de la categoría, añadía que "puede estar entre el diez o el doce más o menos. Hoy en día es una plantilla cara por el valor que adquiere el jugador por su rendimiento, pero cuando los firmamos en verano era una plantilla media del grupo IV de Segunda B. No voy a engañar y pensar en verano que a estas alturas íbamos a ser líderes era algo impensable y que parecía inalcanzable, pero gracias al gran trabajo de estos futbolistas y del cuerpo técnico lo estamos consiguiendo. Para mí la clave es firmar a jugadores que tengan ambición".

También hablaba De Cózar de los tres exrecreativistas del Marbella: "Están rindiendo muy bien y son parte importante de nuestra base. Chus Hevia estuvo lesionado casi tres meses pero es un futbolista vital para nosotros. José Alonso compite como un reloj y se ha adaptado muy bien a todas las demarcaciones en las que ha jugado y Francis Ferrón se ha vuelto a resarcir de nuevo y ya lleva creo que nueve o diez goles esta temporada".

De su etapa en el Decano, De Cózar indicaba que ve muy difícil cobrar lo que todavía le deben: "Estuve casi el mismo tiempo en el Recre que José Luis Oltra, o sea, bastante poco. Fue una situación complicada y lo que me deben prácticamente lo doy por perdido. Le deseo lo mejor al Recre, pero lógicamente ahora defiendo los colores del Marbella y el domingo espero que los puntos se queden en casa. Para mí sí que es mucho dinero lo que me debe el Recre. Para mí en su día fue un sueño trabajar para el Decano del fútbol español y le deseo lo mejor a ese gran club y a esa gran afición a partir del domingo".

"Me sorprende que el Recre esté luchando en la zona baja. Entiendo que por la jerarquía que tiene como club y como ciudad debería aspirar a más, pero en el fútbol, y más en Segunda B, si no hace las cosas con paciencia y con trabajo a veces no te salen. Cuanta más calidad puedas firmar, más cerca estás de las victorias cada domingo, pero hasta que no consigas una tranquilidad interna es difícil que los buenos resultados lleguen de una manera continuada. Entiendo que es lo ideal y que en todas las cosas esa tranquilidad genera confianza en el colectivo", añadía sobre la situación deportiva del Decano el secretario técnico del club marbellí, que el domingo espera "un Recre competitivo y que seguramente que lo va a dar todo porque ahora mismo los tres puntos que nos jugamos todos son importantes. Nosotros no vamos a perder nuestro estilo de competir".