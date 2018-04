Emilio Martín, sexto título nacional y buenas sensaciones: "Me gusta tener el pack completo"

Mario Asensio

Lunes, 9 abril 2018 | Leída 11 veces

Duatlón > Cto. España

Martín ha relatado a huelva24.com que "estoy bastante contento y he tenido muy buenas sensaciones en carrera. Lo más importante era el resultado, pero me gusta tener el pack completo. En la primera carrera he sufrido un poco porque se ha salido muy rápido y hasta los dos primeros kilómetros no he comenzado a encontrarme, aunque no iba cómodo en ningún momento".

En el segmento ed bicicleta "no he ido a tope pero bien. En la última carrera he salido bien, a mi ritmo". No obstante, ha recordado que "la transición fue mala y con fallos y por un momento pensé que iba a quedar segundo o tercero, pero poco a poco he ido recuperando a Antonio Benito hasta que lo he cogido y lo solté faltando 700 metros a o así. Cambié a tope y pude llegar a meta primero”.

El onubense afrontará en próximas fechas más citas nacionales en las que aspira a lo máximo. Serán los días 21 y 22 de abril con los Campeonatos de España de contrarreloj, por equipos y relevos, donde el año pasado se llevó toda la gloria con sus compañeros del Club Hotels Ferrer M3T.