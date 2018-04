Negredo: “Tuvimos la efectividad que nos faltó otros días”

Mario Asensio

César Negredo, técnico del Recreativo de Huelva, ha destacado en rueda de prensa sobre la victoria ante el Córdoba B que “hemos tenido la efectividad que nos faltó otros días y somos justos vencedores”.

“Hemos sido mejores en los 90 minutos y en un ambiente que era muy importante para nosotros y nos ha dado alas para conseguir dos goles en la primera parte y hacer el partido que tantas veces nos han hecho y acabar el encuentro plácidamente”, ha detallado el técnico albiazul, que ha comentado también que “hemos empezado bien, pero con las urgencias que tenemos la gente ha empezado a pensar que no lo estábamos haciendo bien, pero yo estaba tranquilo. Ese primer gol nos ha dado la vida y el segundo ha llegado muy rápido. No les ha dejado reaccionar en un momento en el que nos estaban dominando un poco”.

Negredo ha expuesto que “el plan era apretar arriba y a partir del gol el plan era otro, dejarles iniciar y apretar a sus mediocentros, que son los que más criterio tienen y ha salido bien”.

Ha reconocido que “esta jornada era una más pero era un partido importante, porque ganas y no lo hace un rival directo de la zona baja. Le metes tres puntos y el golaveraje, pero no hemos hecho nada y quedan tras cinco finales y tenemos que pensar en el Marbella”.

Se felicitó también por que llegara el primer gol de estrategia de la temporada. “Había que seguir trabajando y seguir creyendo y en el día que más lo necesitábamos nos ha ayudado. Por trabajo no queda, pero hoy este punto de suerte lo hemos tenido y aunque el gol se lo mete el portero hay que contar con que es de estrategia”.

También consideró muy importante mantener la portería a cero ante un rival que venía “en una buena dinámica y que crea peligro, pero hemos estado muy ordenados. La diferencia ha estado en que las oportunidades que tenemos todos los partidos hoy las hemos conseguido meter”.

El entrenador albiazul ha puesto en contexto la victoria, ya que había bajas en el equipo y se jugaban mucho. En esta situación ha indicado que la respuesta más lógica era tirar de Misffut antes de hacer varios cambios de posición. “Era mejor subir a un chico que trabaja en esa posición y que es maduro, con muchos partidos en Tercera, que es muy competitiva. Pensaba que iba a tener problemas con la tarjeta porque es un jugador agresivo y que mete el pie pero le hemos tranquilizado y ha sido un debut muy bueno. Se lo merece porque llevaba tiempo trabajando con nosotros y tiene que estar muy contento”.

En cuanto a cómo ha cumplido su aviso para navegantes en cuanto a que el que no compita no juega, Negredo optó por ser prudente y decir que contará con todos hasta el final de la temporada, pese a que Toni Segura no entró en la convocatoria y que Iván Agudo se quedó en el banquillo sin jugar. En este sentido dijo que “cada partido intentamos buscar a los hombres más apropiados para contrarrestar al rival y al que se tenga que quedar fuera se lo diré. Pero aquí no está fuera nadie. La dinámica de la semana ha sido increíble y todos tienen que seguir porque todos van a tener su oportunidad. Siempre digo que el que no llega a 10 de trabajo porque tiene un 8, pues que de un 8. De aquí al final vamos a necesitar a todos”.



De Lazo por ejemplo dijo que está “en un nivel físico impresionante y si esta bien para adelante tiene que estarlo para detrás. Núñez igual. Hoy le hemos visto sufrir en la segunda parte de gasolina, pero es mejor estar 70 minutos al cien por cien que 90 al 70”.