Indignación en las redes tras ser ridiculizada la provincia de Huelva en un programa de la SER

Sábado, 7 abril 2018 | Leída 1266 veces

"cómo se puede tener mentalidad ganadora siendo de huelva"

Ademas, tanto el presentador, David Broncano, como sus colaboradores, los cómicos Quequé e Ignatius Farray, se sorprenden de que el Campeonato de Europa de Bádminton se celebre en Huelva. Y en tono jocoso, consideran que para las rivales de Carolina Marín su estancia en la ciudad será parte de la guerra psicológica de la campeona onubense, ya que “van a salir [a jugar] super deprimidas”, comentó entre risas uno de ellos; para rematar aclarando: “No nos metemos mucho con Huelva, porque bastante tienen ya”.

La reacción a través de redes sociales no se hizo esperar y la propia cuenta del programa en Facebook, tras tuitear el mensaje “No pasa nada por ser de Huelva, eh. Podéis conseguir grandes cosas a pesar de ello si os lo proponéis”, recibió un aluvión de críticas que llamaban incluso a un boicot a la cadena desde la provincia. El propio alcalde Huelva, Gabriel Cruz, aseguró a través de Twitter: "No se puede hablar de Huelva con ignorancia y atrevimiento, faltándole el respeto a los onubenses. El programa debe rectificar".