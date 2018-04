Emilio Martín afronta el Nacional con sensaciones agridulces en su vuelta a Avilés

Mario Asensio

Sábado, 7 abril 2018

Duatlón

Emilio Martín busca el Avilés su sexto título como campeón de España y lo hace con dudas tras no estar en el estado de forma que le gustaría y acabar decimocuarto en el estreno el GP de Francia en Paillencourt. Sus sensaciones son agridulces porque además llega a una ciudad en la que sabe lo que es ser subcampeón del mundo en 2016 pero también ser batido por David Castro en 2014, la única vez que no ganó el Nacional, rompiendo una buena racha. No obstante, su carácter competitivo está fuera de toda duda.

“No estoy en la mejor condición física, pero creo que no estoy tan mal. El otro día en Francia no salió la carrera como quería por no estar al cien por cien y por cansancio de haber acumulado mucho entrenamiento”, ha explicado a huelva24.com Martín, que se ve a “un 90-95 por ciento”.

En esta línea ha comentado que mentalmente “como no me veo bien no estoy con mucha confianza”, pero ha agregado que “pero tras la salida seré competitivo como siempre y sé que pelearé hasta el último metro por hacerlo lo mejor posible”.

En cuanto a los recorridos, ha señalado que le gustan. “El recorrido de la carrera a pie me gusta. Salimos por el centro y hacia un parque. Salimos por una calle empedrada subiendo, se atraviesa el parque y se sale por otra calle empedrada”, ha indicado. Son cuatro vueltas a un trazado de 1,25 kilómetros. El de bicicleta es “un poco técnico y complicado, sobre todo en la parte del centro y como llueve puede ser peligroso. En alguna cuerva se puede intentar abrir hueco”. En la segunda carrera a pie se le da cuatro vueltas al recorrido.

“Habrá que intentar disfrutar del recorrido y el ambiente que habrá”, ha destacado Martín, que señala entre los máximos rivales y aspirantes al podio a duatletas como Antonio Benito, Gomar y Javi Martín.

Será el primer campeonato de España del puntaumbrieño Adrián Andivia, atleta destacado, que está mejorando en la especialidad. Para este debut ha indicado que “llego muy bien de forma, pero sólo pienso en disfrutar de mi primer campeonato de España de duatlón. Luego que venga lo que tenga que venir”.