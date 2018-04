Denuncian el despido de una trabajadora el Burger King del hospital por “ejercer su libertad sindical”

huelva24.com

Viernes, 6 abril 2018 | Leída 514 veces

GESTIONADO POR LA EMPRESA MEGA FOOD SA

El secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, junto con el secretario general de FESMC UGT Huelva, Fernando Parrillo, han ofrecido en la mañana de este viernes una rueda de prensa en la que han expuesto la “actitud caciquil” de la empresa Mega Food S.A –la que gestiona el Burger King que se encuentra junto al hospital- que “ha despedido a una trabajadora por ejercer los derechos fundamentales como la libertad sindical”.

El líder sindical de UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha manifestado que “no van a permitir que dicha empresa coarte y vulnere el ejercicio de un derecho fundamental como es la Ley de libertad sindical, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores. No vamos a consentir el despido de una trabajadora que optó, con el respaldo de todos sus compañeros, para presentarse como candidata a delegada de personal por UGT. Desde UGT Huelva no vamos a consentir este tipo de actos antisindicales de ciertas franquicias de comida rápida, que en muchos casos no cumplen con la Ley en materia laboral”.

Por su parte, Fernando Parrillo, secretario general de la FESMC UGT Huelva, ha puntualizado varias cuestiones sobre la empresa, señalando que “el pasado 14 de febrero de este año se realizó una asamblea en la que estaban presentes todos los empleados y encargados de dicho centro de trabajo y asimismo, el director regional, Carlos Rivas, tenía conocimiento de dicha asamblea. Una trabajadora es elegida como candidata a delegada de personal y por parte de UGT Huelva se sigue trabajando para presentar el preaviso de elecciones sindicales. El pasado 14 de marzo, automáticamente, la empresa procede al despido de la trabajadora alegando bajo rendimiento y por causas organizativas”.

Fernando Parrillo considera que “no podemos consentir este tipo de comportamiento caciquil de una empresa en un estado de Derecho en el siglo XXI. Que es una empresa retrograda dirigida por personas retrogradas, como son Carlos Rivas, y Jose Luis del Valle (RRHH). No entendemos como una marca tan importante como es Burger King, puedan tener a estos ‘tipejos’ como franquiciados que empañan su marca. Solicitamos que se reconduzca la postura, que se dé marcha atrás y que la empresa proceda a la reincorporación de la compañera a su puesto de trabajo”, ha insistido

Desde UGT Huelva anuncian a una batería de movilizaciones que comenzarán el próximo 16 de abril en la puerta del Burger King del hospital, gestionado por Mega Food y animan a boicotear al establecimiento.