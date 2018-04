Zambrano pasará una última prueba el sábado y Negredo ve a Misffut "maduro y sin nervios" por si tiene que jugar ante el Córdoba B

huelva24.com

13.44 h. César Negredo, el técnico albiazul, no podrá contar el domingo ante el Córdoba B con los lesionados Nacho Monsalve y Natalio y con los sancionados Rafa de Vicente y Jonathan Vila y recupera a Gorka Santamaría y a David Segura. Además, despejará este sábado la duda de Alejandro Zambrano, que tiene molestias físicas, y si no se recupera será Misffut el que acompañe a Traoré en el doble pivote.

César Negredo, el técnico del Recre, apuntaba sobre Alejandro Zambrano esta mañana en rueda de prensa que "no ha entrenado durante toda la semana, pero mañana sñabado va a hacer una prueba, y a partir de lo que salga decidiremos. El once lo tengo más o menos pensado, pero esa incertidumbre con Álex puede hacer varias cosas. Los que estén deben competir al cien por cien".

Y en cuanto a su posible sustituto, el preparador del conjunto onubense añadía que "Misffut es un chico que lleva entrenando con nosotros prácticamente todo el año. No de forma continuada, como Víctor Barroso, pero esta semana ha estado muy implicado. Es un chico con mucho bagaje en Tercera División, maduro, y si tiene que jugar será una oportunidad para él y un gran día y no tendrá problemas. Está metido en la dinámica del trabajo con el resto del grupo y no se le ve que pueda tener nervios".