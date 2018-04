Negredo: "Tenemos que hacerle ver al rival desde el minuto uno que los tres puntos se tienen que quedar aquí"

huelva24.com

fútbol > recreativo

César Negredo, el técnico del Recre, señalaba esta mañana en la sala de prensa del Nuevo Colombino, tras el entrenamiento del plantel albiazul y en referencia al vital duelo del domingo ante el Córdoba B que "nosotros estamos concienciados de la importancia del partido pero le hemos intentado dar un punto de normalidad a la semana y mañana, que ya estará más cerca el partido con el último entrenamiento, estaremos aún más centrados en lo que nos jugamos. Esperemos que el resultado sea el que todos queremos y que esa incertidumbre de toda esa gente que va a acudir se despeje y todo salga bien".

No escondía el míster albiazul la trascendencia que tiene el choque para el objetivo de la permanencia. "Está claro que es una final, ganemos o no, y por mi cabeza no pasa otra cosa que ganar. Es una final reproducida a otras cinco finales más que vendrán después, pero todo pasa por sacar el partido del domingo. Es un rival que tiene los mismos puntos que nosotros y no es lo mismo ganarle al Marbella que al Córdoba B. Si sólo puedo ganar a uno prefiero ganarle al Córdoba B con todo lo que eso conlleva", declaraba.

Sobre la endeblez ofensiva de su equipo, que sólo ha marcado dos goles en las seis últimas jornadas, reconocía que "en las últimas fechas a la gente le cuesta más ir hacia el gol. Se trabaja más el estar ordenados para no cometer errores, pero está claro que tenemos que mejorar esa faceta. Atrás tenemos que estar solidos y hacer el partido que más nos convenga. Es cierto que no estamos creando muchas ocasiones, pero las que tengamos debemos intentar aprovecharlas".

Sobre cómo puede discurrir el encuentro ante el Córdoba B, el entrenador madrileño explicaba que espera "un partido competido. Ellos vienen en una buena dinámica y de mediocampo hacia arriba tienen muy buenas individualidades y son rápidos. Es un equipo al que si se le deja sabe sacar el balón desde atrás e intentaremos que eso no suceda. Tendremos que ser competitivos y sabemos que si estamos bien con el balón ellos también sufrirán. Será un partido complicado para los dos equipos y con varias fases. Y tenemos que hacerles ver desde el minuto uno que los tres puntos se tienen que quedar aquí por lo que nos estamos jugando y por el buen ambiente que habrá en la grada".

También aludía César Negredo al buen ambiente que se espera el domingo en el coliseo onubense. "Tiene que influir en que estamos en el Nuevo Colombino y en que la gente que va a venir animará al Recreativo. Nos lo tomamos como una cosa positiva y la comunión entre el equipo y el público va a estar ahí y el rival también tiene que notar eso y saber que será difícil ganarnos. Sabemos que tenemos que hacer cosas para que los diez mil, doce mil o catorce mil que vengan estén de nuestra parte y nos lleven en volandas para ganar el partido", matizaba.