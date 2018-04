El Huelva, a repetir triunfo ante el CB Marbella para no descolgarse del trío cabecero y el CB San Juan obligado a una gesta ante el líder

huelva24.com

Viernes, 6 abril 2018 | Leída 13 veces

baloncesto > liga eba

9.46 h. Con un partido menos por jugar, el aplazado de la semana pasada ante el Enrique Soler de Melilla, el Huelva marcha a dos victorias del tercer clasificado, que sería el último que accedería a la siguiente fase por el ascenso a la LEB Plata, así que no puede fallar este sábado (18.00 horas), visitando a un CB Marbella al que ya superó en la ida por 89-77. Los de Rodríguez Walls tienen un balance de seis triunfos y seis derrotas y su rival de siete victorias y seis derrotas, de ahí que sea un rival directo ante el que no puede fallar. Por su parte, en la lucha por la permanencia el CB San Juan, colista con tres victorias y diez derrotas, recibe a las 19.00 al CB Coín, líder de su grupo con diez triunfos y tres derrotas. No puede fallar ya que está a tres victorias de la salvación y deberá ganar un mínimo de cuatro de los cinco encuentros que le restan si quiere salvarse.