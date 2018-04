El runrún: Google, ¿estamos contaminados?

Jueves, 5 abril 2018 | Leída 76 veces

confidencial

Comentaba esta mañana un tuitero con bastante retranca que no hay nada más rápido que la luz... “excepto los políticos de Huelva saliendo a aclarar que no ha pasado nada después de cada episodio de contaminación o vertido”. Y es en esos momentos cuando el ciudadano quiere información veraz, y afortunadamente cada vez tenemos más herramientas a nuestro alcance para conseguirla.

En esta ocasión ha sido Google la encargada de ponérnoslo un poco más fácil, ya que recientemente ha incorporado a su buscador una nueva función gracias a la cual podemos averiguar instantáneamente la calidad del aire de casi cualquier municipio, no solo español sino del resto del mundo. Es algo tan sencillo como poner como búsqueda “calidad del aire en” seguido de la localidad sobre la que queramos averiguar su nivel de contaminación. El resultado se muestra, igualmente, de una forma gráfica y perfectamente entendible por el común de los mortales, por regla general sin conocimientos técnicos: una calificación general (excelente, buena, moderada, nociva,...) junto con un valor numérico que corresponde al índice de calidad del aire (ICA). Además, informa también del principal agente contaminante de la zona que, por ejemplo, en la capital, son las partículas PM10. Por cierto, ¿recuerdan la polémica a la que asistimos el pasado mes de noviembre, cuando la estación que se encarga de medir las partículas contaminantes en Punta Umbría mostraba valores desorbitados? Entonces, tanto su Ayuntamiento como la Junta aseguraron que la razón de debía a una avería de los medidores y que semejantes niveles de contaminación no se correspondían con la realidad. Pues definitivamente alguien no está haciendo bien su trabajo, ya que transcurridos más de cuatro meses desde entonces y suponiendo que la avería sea cierta, nadie se ha preocupado de arreglarlos, como tampoco los de Lepe, que muestra una anomalía similar, como vemos gracias a la información que nos sirve Google con tanta claridad.

Un evento con mucho apoyo ‘celebritie’. No hay duda de que esto de las redes sociales ha vuelto más accesible a personas a las que antes no imaginábamos poder tener a mano. Un like, un mensajito directo, el clásico contacto común y… ¡Chas! Mensaje de apoyo al canto. Aunque claro, todo es más fácil cuando la causa para la que se pide merece la pena. ¿Qué a qué nos referimos? Pues cualquiera que se haya pasado últimamente por el muro de Facebook de Bomberos Unidos sin Fronteras lo tendrá claro: a la multitud de mensajes de personas célebres que está publicando la organización animando al evento solidario previsto para este domingo y en el que se recaudarán fondos tanto para sus actividades como para la reforestación de Doñana tras el incendio del pasado verano. ‘Unidos por Doñana’ –así se llama el evento, a celebrar este domingo desde las 10.00 horas junto al Muelle del Tinto- y en el que ya han animado a participar el periodista Ángel Acién acompañado de parte de la redacción de Canal Sur; artistas como Arcángel, Manuel Lombo, o Paco Millán; las actrices Adriana Torrebejano o Berta Hernández; o numerosos cocineros como el chef de Aponiente, con tres estrellas Michelín, Ángel León, entre otros. ¿Y tú, vas a ir?

Cuidado con los fraudes en la declaracion de la renta. Este miércoles se abrió el plazo para la presentación de la Renta 2017. Pues bien, como advierte a través de sus redes sociales la Policía Local de Lepe, hay constancia ya de fraudes a través de falsos e-mails en los que supuestamente la Agencia Tributaria advierte de una “discrepancia” en su declaración y para subsanarla le piden una serie de datos y claves. Desconfíen de esta práctica y asegúrense de la procedencia de este tipo de correos y, sobre todo, comprueben que proviene de una dirección web segura, “HTTPS”. La campaña se extenderá hasta el 2 de julio de 2018, fecha límite para que los contribuyentes que estén obligados a hacerlo (aquellos que superen los 22.000 euros de ingresos procedentes de un solo pagador o los que no haciéndolo hayan percibido rentas de un segundo o más pagadores superiores a los 1.500 euros), presenten el borrador de su declaración de la renta correspondiente al pasado 2017. Este año, la principal novedad viene de la mano del proceso de digitalización que puso en marcha la AEAT hace seis años y que cada vez va tomando más forma. En la campaña de la Renta 2017, según ha anunciado el ministerio, aquellos usuarios de quienes Hacienda disponga de toda su información fiscal, podrán realizar la declaración a través de una APP móvil que estará disponible a partir del día 15 de marzo en los 'markets' de Apple y Android. Con esta aplicación, los contribuyentes podrán presentar tanto sus declaraciones como la de sus allegados, pudiendo alcanzarse hasta un máximo de 20 NIF distintos por cada aplicación descargada. Otras novedades serán el cese del envío de borradores por correo postal, así como del envío de SMS con el número de referencia y los diferentes avisos que hace la AEAT, que ahora podrán recibirse a través de la aplicación móvil. También es nueva la ampliación del programa 'Le llamamos', que el pasado ejercicio estaba en pruebas, y que ahora ofrecerá un mayor servicio para que quienes lo deseen, puedan realizar la declaración de manera telefónica habiendo concertado previamente una cita.