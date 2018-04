Caraballo y Cruz trasladan al ministro en una reunión "tensa" la necesidad urgente de inversión en comunicaciones

huelva24.com

Jueves, 5 abril 2018 | Leída 59 veces

los 35 millones que los PGE "son insuficientes para cubrir sus carencias"

En el encuentro han estado asimismo presentes la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos; el concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez Márquez; y la diputada de Infraestructuras de la Diputación Provincial, Laura Martín; y al que ha accedido el Ministerio después de reiteradas peticiones por parte del Ayuntamiento y la Diputación.

Como ha manifestado el alcalde de Huelva, en esta reunión “por fin hemos tenido la oportunidad de trasladar al ministro la necesidad urgente e imperiosa de resolver los problemas de transporte de personas y mercancías, tanto en lo relativo a la conexión ferroviaria con Sevilla como con Extremadura. Necesitamos abordar de manera definitiva la conexión rápida, eficiente, moderna y eficaz con Sevilla, que pasa obligatoriamente por lograr tiempos que sean competitivos y abordar la seguridad en la comunicación con Zafra".

Tras el encuentro con el ministro, Cruz ha hecho hincapié en que “lo único que tenemos licitado es la redacción de un proyecto que supone retocar la actual línea ferroviaria Huelva-Sevilla. Esto no supone ninguna mejora en los tiempos”. En este sentido, el alcalde ha destacado que “sin cambio de trazado no hay posibilidad de reducir el tiempo. Y llegar a Sevilla en, aproximadamente, hora y media, es inasumible”.

Del mismo modo, Cruz ha puesto de manifiesto que “no hay nada previsto para la Huelva-Zafra, una infraestructura que es estratégica no sólo para la provincia, sino para la propia capital y el Puerto”. Por ello, “estamos decididos a trabajar incansablemente y a no parar hasta conseguir un impulso real de las comunicaciones de Huelva, que pasa por conectar Huelva y Sevilla en 30 minutos, así como enlazarnos con Extremadura con una verdadera red ferroviaria, entre muchas otras”.

Asimismo, el regidor onubense ha hecho referencia al “estudio informativo de la nueva línea ferroviaria Huelva-Sevilla, que saldrá a información pública en las próximas semanas. No obstante -ha apuntado el primer edil- antes de valorar la propuesta del Ministerio queremos estudiarlo y evaluarlo convenientemente”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo ha señalado que “esta reunión debía de haberse producido hace cinco años, los que llevamos reclamando que se atienda a la sociedad de Huelva”. En esta línea ha explicado que se ha tratado de una reunión “tensa por momentos, puesto que el ministro ha puesto sobre la mesa unos proyectos que ya son conocidos por todos, que vienen reflejados en los PGE y que son insuficientes para las carencias en infraestructuras de nuestra provincia”.

Caraballo ha añadido que lo que perseguían, tanto el alcalde como él con este encuentro, era “un calendario de compromisos mucho más fuerte, con mucha más inversión para la provincia de Huelva”. El presidente del ente provincial ha insistido en que le ha trasladado a De la Serna “el sentir de toda la sociedad de Huelva, ya que nadie entiende que el Gobierno solo tenga una inversión de 35 millones de euros para infraestructuras teniendo en cuenta las carencias que tiene“.

Por último, Caraballo ha recordado que hay infraestructuras tan vitales como la Huelva-Zafra o el tercer carril de la A-49 que no tienen inversión ninguna o que su financiación es escasa.