El exalcalde Francisco Orta pregonará las fiestas de San Juan Bautista del 550 Aniversario de San Juan del Puerto

Jueves, 5 abril 2018

convocado el concurso para el cartel

Así lo ha manifestado hoy la alcaldesa, Rocío Cárdenas, quien ha hecho entrega a Orta de la pluma de honor del consistorio con la que desde este mismo momento escribirá el pregón.

Cárdenas se ha referido a la figura de quien ejerciera durante algo más de 16 años, desde junio de 1991 hasta septiembre de 2008, el cargo de primer edil del municipio “considero que mi equipo de gobierno ha tomado una decisión más que acertada en que nuestro pregonero de 2018 sea una persona que ha significado tanto para el desarrollo, evolución e historia de nuestro pueblo. Estoy segura que Paco Orta, perfecto conocedor de la realidad sanjuanera, encaja en el perfil buscado para pregonar nuestras queridas fiestas en un año tan emblemático como éste”, ha declarado.

El proclamado pregonero ha manifestado “es realmente una ilusión a la que jamás yo pude pensar que podía acceder. Después de tantos años como alcalde de San Juan del Puerto el pregonar, que no es otra cosa que volver a recordar tantos y tantos momentos como hicimos en aquella época, para mi es emocionante, no se si tendré la entereza suficiente como para no emocionarme. Muy agradecido a la alcaldesa, al equipo de gobierno y a todas aquellas personas que seguro se alegran por mi, ya que de alguna manera es volver a recordar aquellos tiempos tan extraordinarios que pasamos”.

Sobre el título que el pregonero podría ponerle al texto sería ‘San Juan del Puerto en su 550 Aniversario’. Como ha explicado Orta “ahí hay posibilidades de ver cómo desde aquella época del siglo XV San Juan ha ido evolucionando entorno a su río hasta estos momentos donde prácticamente podemos decir que es uno de los pueblos más avanzados y con más dotaciones de la provincia, lo que permite que el sanjuanero ya tiene una calidad de vida lo suficientemente importante como para ser feliz en nuestro pueblo y también para tantas personas que han venido hasta aquí”, subraya.

El cartel anunciador, a concurso

De otro lado, hasta el 9 de mayo continua abierto el plazo del concurso del cartel que anunciará las fiestas patronales 2018. Con un único premio de 800 euros, toda la información sobre esta convocatoria se encuentra en este enlace.