Bendala-Galván, el dúo onubense que correrá maratones en todas las ciudades donde el Real Madrid ganó la Champions

Mario Asensio

Jueves, 5 abril 2018 | Leída 72 veces

ATLETISMO ‘LA RUTA DEL REY DE EUROPA’

Mucho se ha escrito de hasta dónde nos puede llevar el amor y menos de hasta dónde la amistad, redoblada por el hecho de compartir grandes pasiones ¿Cuántas apuestas entre amigos se hacen por minuto en el mundo? ¿Cuántas realmente se llegan a cumplir? Si enfocamos la estadística en torno al deporte y el fútbol más concretamente, la osadía crece y el “A que no hay…” se dispara. No sabemos si textualmente así se inició una apuesta que se hizo reto y que no está al alcance de cualquiera. Para ponerse en situación hay que trasladarse hasta la final de la Champions League de fútbol de 2016 en Milán, concretamente al día antes del duelo entre el Real Madrid y el Atlético. Antonio Bendala comparte sus nervios previos con su amigo José Carlos Galván, madridista acérrimo como él y atleta popular con similar pasión. Ambos, pertenecientes al Club Arcoiris de San Juan del Puerto y el Club Atlético Punta Umbría, respectivamente, ya saben lo que es vencer a la mítica distancia de la maratón y se lanza un órdago que requiere de resistencia, fuerza mental, constancia, superación y una nada despreciable inversión económica: Correr maratones en todas aquellas ciudades donde el club madridista, el más laureado del viejo continente, fue campeón de la Champions. Así nace ‘La Ruta del Rey de Europa’.

Bendala explica a huelva24.com que “para mí es un orgullo correr esta distancia por el Real Madrid y con el escudo de mi otro club y mi familia, el Atletismo Arcoiris”. Afirma que este reto “surge justo antes de la final de Milán. Con los nervios típicos le comento a José Carlos, que como el Madrid gane la Champions tenemos que correr donde hemos visto que ha ganado. Ganó y lo dejamos en el aire. Galván tenia reto de correr la Maratón e Nueva York, pero ya el año pasado ante la Juventus le dije que ya no había cuartel y que como ganara había que ir apuntándose a las carreras. Fue acabar el partido y al día siguiente apuntarme a la Maratón de Milán para iniciar el reto”.

Galván recuerda de esos momentos que “en vísperas de la final de 2016 me propuso este proyecto. No sé si fue modo de apuesta, reto o promesa. El caso es que en los días previos a una final acepto todo con tal de que el Madrid la gane. Por si acaso la superstición influye... adelante".

El Real Madrid es 12 veces campeón europeo y la mitad de estos títulos pertenecen a la ‘era champions’, formato en el que resultó ganador en Amsterdam 1998 (1-0, Juventus), París 2000 (3-0, Valencia), Glasgow 2002 (2-1, Bayer Leverkusen), Lisboa 2014 (4-1, Atlético de Madrid), Milán 2016 (1-1, 5-3 penaltis, Atlético de Madrid) y Cardiff 2017 (1-4, Juventus).

Éstas son las ciudades que tendrán que conquistar con zancadas, aunque no en este orden, para culminar un reto en el que invertirán por ahora tres años, una aventura en la que además la solidaridad está muy presente. La ruta de ambos, que correrán como un equipo, arranca este domingo en el Maratón de Milán, que estará dedicado a la Fundación Donando Vidas y a concienciar sobre la importancia de la donación de órganos, que produce auténticos milagros.

“Este reto significa unir dos pasiones como el atletismo y el Madrid. Éste está por encima porque está presente desde hace más tiempo pero el atletismo me ha dado muchísimo y disfruto una barbaridad. Además he querido que el reto tenga carácter benéfico con la Fundación Donando Vidas y que tenga la posibilidad de dar a conocer la importancia de la donación de órganos hace que el reto sea lo suficientemente atractivo”. Insiste en que “queremos ser voz para que la gente conozca la labor que se hace por esta noble causa y es todo un orgullo para nosotros”.

El logo de esta fundación luce en las camisetas diseñadas para la ocasión, blancas por supuesto y con el escudo del Real Madrid, con sus nombres a la espalda y todos los patrocinadores que se han unido a su causa para impulsarles hasta la meta. La primera en cruzarse esperan que sea la de Milán y después en octubre la de Lisboa. El año que viene en octubre correrá la Media Maratón de Cardiff, ya que no hay maratón en esta ciudad, y tres semanas después el Maratón de Amsterdam. En 2020 será el turno del Maratón de París y la Media de Glasgow en primavera y otoño, respectivamente.

En la línea de su compañero, Galván detalla que “para mí son dos pasiones completamente distintas y nunca antes las había aunado. La del Madrid es una afición de toda la vida. El atletismo popular, sin embargo, es una dedicación relativamente reciente, de unos cinco años. El maratón es mi distancia preferida desde que la probé en 2015 con mucha precaución. La Ruta me permitirá conocer la maratón de varias capitales europeas, un programa que me apetece tras la gran experiencia en la Maratón de Nueva York el pasado año".

Bendala señala que en este reto “lo más fácil será correr con José Carlos y lo que siempre es difícil es correr una maratón, porque nunca sabes lo que te espera. Cuando te sale bien es porque te lo has trabajado y cuando te sale mal es porque hay una serie de factores que pueden no acompañar y no puedes controlar”. En este sentido, añade que “no me preocupo por qué va a ser lo más complicado. Pienso en lo atractivo que es correr en otros países y con Galván. Milán es la primera de una larga lista de competiciones que vamos a correr juntos y va a ser tremendamente interesante”.

La preparación, sin saberlo, la han seguido antes de que este reto viera la luz, ya que han estado entrenando duramente y compitiendo con garra en los últimos tiempos. “En principio tenemos el bagaje de maratones anteriores, como Nueva York y Sevilla en mi caso y Valencia en el de Bendala. La preparación está ya encauzada y ahora nos disponemos a afrontar el reto”, afirma Galván, que es que atesora mejores marcas.

El onubense ha corrido en Sevilla 2015 (3:58), Sevilla 2016 (3:36), Sevilla 2017 (3:05), Nueva York 2017 (3:08) y Sevilla 2018 (3:01). En sanjuanero Bendala comenzó antes y corrió en Barcelona 2012 (4:51:51); Sevilla 2016 (4:08:04); Madrid 2017 (4:16:32) y Valencia 2017 (3:31:53).

“José Carlos tiene el mejor ritmo de los dos pero yo he sido el que le enganché a esta aventura. En Milán esperamos bajar de las tres horas y media”, indica Bendala, que de la final en esta ciudad recuerda que “lo pasé regular pero al final fue un recuerdo muy positivo, como todas las finales que he vivido desde que tengo uso de razón. La del 81 me cogió con 1 año y todas las que he visto después las ha ganado, así que son recuerdos maravillosos”.

Galván asegura que “lo importante es divertirse, pero teniendo mucho respeto siempre a la distancia por mucho que no vaya a tope”. De la prueba de Milán comenta que es “una carrera bastante llana, con un circuito por todo el casco histórico de la ciudad. Es una maratón ideal para hacer marca aunque vamos a otro ritmo”.

Por otro lado, la siguiente carrera en Lisboa el 14 de octubre, tiene “un perfil distinto completamente. Es bastante dura, al menos para nuestro nivel popular”. Del resto de competiciones señala que “no las tenemos estudiadas todavía ni están abiertas las inscripciones, pero en este año vamos a pasar de un polo al otro, aunque creo que peor que en las finales del Real Madrid no lo vamos a pasar”.

Una nueva final con la que sueñan este año los madridistas es la de Kiev de este año. Sobre esa posibilidad Galván declara que “está la ilusión de que llegue la decimotercera Copa de Europa. Ahora mismo tenemos ya los dos años siguientes planificados y Kiev tendría que esperar, pero firme tener que correr allí en los próximos años, aunque tiene como hándicap que está muy lejos”.

Cobertura de Real Madrid TV y varios apoyos

Su historia es lo suficientemente atractiva como para que Real Madrid Televisión haya querido dar a conocerla. Esta semana ya han sido entrevistados y les han asegurado que estarán muy pendientes de ellos en cada etapa del desafío, por lo que mediáticamente van a estar en el candelero periódicamente muy cerca del club de sus amores de un modo que no imaginaban.

En esta aventura también cuenta con el respaldo de sus clubes, familias y amigos y también de varias empresas. “Toca dar las gracias. Sin ellos, la aventura de La Ruta del Rey de Europa sería imposible. Queremos agradecer el apoyo recibido por un buen número de empresas. A todos y cada uno de ellos, mil gracias. Comienza una aventura apasionante”, resalta Bendala, que nombra a la empresa de mantenimiento industrial SJP, Punta Hogar Asesores Inmobiliarios, la clínica de fisioterapia Fixio, Hipertrophy Nutrition, Burger Bendala, La Joya al Corte, Rotulart Serigrafía y el Ayuntamiento San Juan del Puerto, que promocionarán luciendo el logo del 550 aniversario de la fundación de la localidad.