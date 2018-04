Jesús Vázquez sin paños calientes con el filial: "Si descendemos sería un fracaso"

huelva24.com

Jesús Vázquez, el técnico del Atlético Onubense, habló en profundidad de la situación del filial, en declaraciones a Radio Marca Huelva. Del partido del sábado contra el Castilleja confirmó, como recoge el portal albiazules.es, que "es un encuentro muy importante para nosotros, en el cual tenemos muchas esperanzas puestas. Al final nos quedan seis partidos, en la que cuatro de ellos son contra rivales directos. Ahí va a ser donde nos la vamos a jugar, ya que si somos capaces de superar a esos adversarios vamos a tener la salvación al alcance de la mano. Esa es la idea y así encaramos el partido del sábado. Es de una importancia vital".

Resaltó que es muy probable que algunos canteranos entren en la convocatoria del primer equipo, debido a las bajas que acumulan los profesionales. De ello dijo que "estaremos hasta el viernes pendientes, es una semana complicada. Nuestro objetivo es que nuestros jugadores den el salto al primer equipo y estar siempre pendientes de lo que puedan necesitar. Entonces, ante las ausencias que pueden haber en el primer equipo, de lesiones y sanciones, pues estaremos hasta el último día pendientes. De ver que es lo que puede necesitar César Negredo, de los jugadores que puede llevarse y dependiendo de eso, daremos nosotros la lista y haremos lo mismo con los juveniles que pueden venir. Al final habrá que recurrir a esa cadena que es la cantera para surtir al equipo de arriba".

En cuanto a la delicada situación del filial y el División de Honor, con respecto a la posibilidad de que se descienda de categoría, Vázquez aseveró que "sería una pena, ya que serían que en años venideros habrá que hacer un esfuerzo doble para recuperar estas categorías. Si nosotros bajamos al final, creo que si sería un fracaso porque hemos tenido un año para intentar conseguir el objetivo y si al final no se da, sin duda sería un fracaso. Pero también sé que en unas circunstancias normales el equipo salvaría la categoría de una manera tranquila. Y me refiero con una situación normal al tema del cobro, a completar la plantilla a nivel competitiva en todas las posiciones, que no lo tenemos. Estamos haciendo todos un sobreesfuerzo enorme, sobre todo los chicos y en el que poco a poco van recibiendo las ayudas que necesitan, pero muy lentamente. Y también porque no se ha podido completar unas plantillas competitivas, por posición, en toda la cantera. Estamos con unas limitaciones tremendas. Aseguro a decir que en la plantilla hay muy buenos jugadores, que en un futuro podrían dar ese salto al primer equipo. Pero ha faltado esa regularidad y competitividad de tener en ciertos puestos a gente. Carecemos de lateral izquierdo y tenemos de portero suplente a un chaval de 17 años. Son situaciones no normales que hacen que al final estemos en esta situación. Tengo claro que en una situación normal, la mayoría de este plantilla ayudada por esos jugadores que podrían venir y fortalecerla, se conseguiría el objetivo sin problemas".

El entrenador del Atlético Onubense también dejó claro que "con esto que digo que no quiero parecer molesto con nadie, sino que es la realidad. Llevo varios años aceptándola y conviviéndola. Yo sabía la situación que había, cuando me ofrecieron el cargo. Sabía cómo estaba el club y bueno, es verdad que era septiembre y tenía esa ilusión de que se podía mejorar a corto plazo. El tiempo ha pasado, no ha podido ser y esto súper orgulloso de dirigir al Atlético Onubense. Para mí está siendo un año increíble a nivel del profesional, de formación... Es la primera vez que me pongo al mando de un equipo. Estoy muy contento con los chicos, muy contento con el grupo, con su implicación y con su profesionalidad, a pesar de ser chavales. Pero sabía cómo estaba el club, no me ha cogido por sorpresa ni me contaron nada distinto. Cuando me ofrecieron la posibilidad, algo que no tenía previsto a corto plazo, me llenó de orgullo que pensaran en mí y para nada me arrepiento del paso que di. Como ya dije, si no se consigue al final el objetivo de la permanencia, en los años próximos habrá que hacer un doble esfuerzo para recuperar la Tercera División. Hay jugadores de nivel y sería una pena que compitiese en una división inferior, ya que el salto al primer equipo sería mayor. Los principales perjudicados del descenso serían los chavales que sigan el año que viene, sin duda".

De su futuro explicó que "no sé qué piensan en el club sobre mí y si voy a seguir o no. Sé que no voy a tomar la decisión al 100%, la de seguir y la de no seguir. Yo quiero escuchar al club que quiere de mí, que necesita de mí y yo siempre voy a estar disponible para lo que ellos quieran. Y luego algo que a mí me pueda ilusionar más, que llegado el caso trataría de llegar a un acuerdo con el club y buscar la mejor solución. Siempre lo he dicho, exigiendo poco, pero viendo mi opinión y viendo la opinión que tiene el club de mi, y en que puedo ser útil. En ese sentido nunca voy a ser un problema, no es cuestión de que yo me ponga delante de nadie. Aquí hay un escudo y todos debemos ir detrás, arrimando, sumando y más ahora. Debe ser una decisión conjunta, pensada y meditada por todo el mundo".

Preguntado por su trato con Eurosamop dijo que "a Juanma López lo conocí un día que estuvo por la Ciudad Deportiva. Óscar Carazo es cierto que está más por aquí y estamos teniendo más conversaciones, más contactos y se está preocupando más por la cantera en estos últimos meses. La idea es la de que siga en esa misma línea, de preocuparse por la cantera y darle importancia. Quería reunirse con los entrenadores de la cantera para saber su opinión y forma de ser", concluyó en declaraciones recogidas por Albiazules.es.