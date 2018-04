Óscar Carazo se da por renovado para la próxima temporada: "Intentaremos no repetir los errores de este año y estar lo más arriba posible"

huelva24.com

Jueves, 5 abril 2018 | Leída 25 veces

El director deportivo del Recreativo de Huelva y hombre de confianza de Eurosamop en el club, Óscar Carazo, intervino en Antena Huelva Radio donde analizó la actualidad del equipo, marcada por la situación deportiva del primer equipo. Para el madrileño, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, "hablar a toro pasado es muy fácil. Yo creo que son situaciones que van mermando al equipo, tanto de una forma como de otra. Entre eso y esa falta de suerte en momentos precisos nos ha llevado a estar en una situación que esperamos sacar adelante. No ha sido por una cosa puntual. Esto es una acumulación de situaciones que habrá que analizar cuando termine la temporada, para evitar que se repita".

Con respecto al futuro más inmediato indicó que "estamos buscando el equilibrio que tanto nos está costando. En los últimos partidos el equipo a nivel defensivo ha estado con la actitud correcta. Si hubiéramos tenido esa pequeña suerte con respecto a las ocasiones que tuvimos, estaríamos hablando de otra cosa. Contra el Córdoba B tenemos nuestra final más próxima, pero es un pasito más porque nos quedan otros cinco partidos. Este domingo tenemos una final más, que hay que intentar sacarla".

Preguntado si el futuro de César Negredo podría correr riesgo como técnico del primer equipo si se pierde contra el Córdoba B comentó "yo ya lo dije el otro día y lo dejé claro. Cuando un equipo ha cambiado dos veces de entrenador y tiene esa situación de que tienes que sacar el equipo adelante, yo creo que corresponde a los jugadores. César es un entrenador que está más que capacitado y para los que estamos en el club tiene todo nuestro apoyo".

También tuvo Carazo palabras para salir en defensa de Juanma López y para dar explicaciones ante el hecho de que este no quiera aparecer por Huelva, al menos en los últimos tiempos. De ello dijo que "desde mi punto de vista, creo que nos olvidamos que hay un Recreativo de Huelva, que es lo que nos une a todos. Juanma es una persona que confía y sabe delegar en personas. Sabe que el club tiene un consejo de administración, presidido por Manolo Zambrano y con Carlos Hita y Toledano. Él tiene esa tranquilidad y no es una persona que le guste aparecer en los medios. Es una persona trabajadora, que ha salido de ahí abajo y está totalmente tranquilo porque sabe que está en buenas manos el club. Esto no es Eurosamop por un lado y el consejo por otro. Para nada, todos somos el Recreativo de Huelva, simplemente eso. Cuando Juanma se reúne con la gente que hay en Huelva, él cree que está en buenas manos. Y no tiene que estar dando explicaciones ni ninguna rueda de prensa".

Por último habló de los planes futuros de Eurosamop, recalcando que "vamos a seguir trabajando. Cuando se hace un proyecto, nadie tiene asegurado que salga bien el primer año. La próxima temporada se intentarán poner mimbres positivos y se intentará no repetir los problemas de este año, e intentaremos estar lo más arriba posible".