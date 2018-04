El Hotel Barceló de Punta Umbría contesta a las críticas

Carlos

“ Pues no dicen eso vuestras empleadas ni el sindicato que las representa...Por què me da a mi la nariz que esto que dice la empresa no es cierto?..

Horas de trabajo que no se abonan?..Ordenes verbales que incumplen lo estipulado en la normativa?. Reconocimientos mèdicos y formación que se obliga a hacer en horas fuera del horario laboral y no se pagan?.. que las trabajadoras no denuncian por miedo a que las despidan???..

Suena super extrano. A ver si al final va ha ser cierto eso que dice la prensa de que las camareras de piso son uno de los colectivos más precarios.

Barceló, se fuerte, yo te creo!! ;-)))) „