El runrún: Traición 'real' en el whatsapp de Diputación

Miércoles, 4 abril 2018 | Leída 119 veces

CONFIDENCIAL

Noticia aún no hay, pero ya ha corrido como la pólvora la mera posibilidad de que esto sea así. Lo ocurrido es tan simple como que Pepe Fernández, portavoz socialista del gobierno de la Diputación de Huelva, señaló en el grupo de whatsapp de portavoces de los distintos grupos políticos que si les importaba que se cambiara la fecha del pleno de este mes del 11 al 18 de abril ante la visita de algún miembro de la Casa Real. Los portavoces aceptaron y el cambio de fecha es una realidad, por lo que falta por saber la segunda parte del asunto, quién va a venir de visita. Ha sido ‘La Mar de Onuba’ la que ha señalado que esta persona podría ser la reina Letizia o su predecesora, Doña Sofía, madre del actual Rey Felipe VI -precisamente ahora ambas son protagonistas por la escenita en la que participaron con las infantas en Palma por una foto que no se pudo hacer-. Lo que parece claro es que en ese grupo no ofrecerán más detalles, porque hay alguno que se va de la lengua y ‘traiciona’ la confidencialidad del contenido de lo que ahí se discute. La realidad es que a Huelva ya han venido miembros de la Casa Real en varias ocasiones y siempre ha sido por un motivo relevante. En esta ocasión parece que lo más importante que hay en ciernes es la nueva estación ferroviaria, pendiente de ser inaugurada. Especulaciones hay bastantes y como esto es un runrún la lista podría ser larga. Cuando sea noticia ya saben en qué parte de huelva24.com pueden encontrarla: en su portada.

Huelva, barata para ir al cine. Huelva es la tercera capital de provincia española con el precio del cine más barato durante los fines de semana y festivos, con un precio de 60 euros, según un estudio elaborado por FACUA-Consumidores en Acción. Tal y como refleja este análisis, realizado durante 2018 sobre los precios de 115 cines en 47 capitales de provincia y en las dos ciudades autónomas, la capital con el precio medio más caro en fin de semana y festivos es Madrid (9,74 euros), seguida de Barcelona (9,50 euros), Oviedo (8,65 euros), Guadalajara (8,60 euros) y Vitoria-Gasteiz (8,60 euros). En el lado opuesto, los precios medios más baratos se han localizado en Melilla (5 euros), Granada (5,50 euros), Huelva y Almería (6,00 euros) y Logroño (6,27 euros). Este informe contempla diferencias de hasta un cien por cien entre los cines más caros y el más barato en las tarifas para el fin de semana, mientras que la diferencia sube al 150 por ciento cuando se compara la entrada más costosa (10 euros) y la más económica (cuatro euros) durante la semana. El precio medio en fines de semana y festivos es de 7,31 euros, un 1% por encima de los 7,24 euros de 2017.

¡Que cumplamos muchos más! Nos gusta pensar que a quienes están al otro lado de la pantalla –cualquiera que sea el dispositivo desde el que nos leen- les pasa un poco como a nosotros: que tienen que hacer un esfuerzo para recodar cómo era la vida antes de hueva24.com. Antes de que la información se ofreciese en tiempo real, de que hubiese que gestionar cientos de comentarios diarios, de la dependencia del “aquí y ahora” y de cualquier llamada de atención en redes sociales, de que la noticia pudiese surgir en cualquier momento… Antes, en definitiva, de estar todo el día pegados al teclado. Les pasa a ustedes y nos pasa a nosotros, en concreto, desde hace siete años, que son los que cumple hoy este ya no tan pequeño proyecto con el que cada día nos colamos en sus vidas para contarles lo que está pasando en Huelva y provincia. Parece que fue ayer y, al mismo tiempo, parece que llevemos toda la vida haciéndolo. Por eso, ¡que cumplamos muchos más! Nosotros y todos los que cada día nos eligen y nos han convertido en los líderes de la prensa digital onubense.