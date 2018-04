El vertido de crudo alcanza las playas de Doñana, aunque se considera leve

M.C.

SON “PEQUEÑAS GALLETAS” DE HIDROCARBURO

El vertido de hidrocarburos de alrededor de 50 litros ocurrido a última hora de la tarde del martes en la monoboya de Cepsa a unas 12 millas de la costa de Huelva ha tocado tierra esta tarde, alcanzando las playas del Espacio Natural de Doñana, según ha confirmado a los micrófonos de Canal Sur el propio consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado que se ha instalado en la zona de Cuesta Maneli.

Según ha detallado Fiscal, se trata de unas “pequeñas galletas de crudo muy dispersas que por ahora han afectado a una zona de alrededor de 150 metros, por lo que aunque no hay nunca que menospreciar un incidente de este tipo, parece que la afección va a ser menor”.

De la misma opinión se ha mostrado el delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, que ha indicado además que la Delegación del Gobierno en Huelva está “permanentemente” en contacto con la empresa, que al ser la responsable es la que está llevando a cabo la limpieza del vertido, aunque bajo la coordinación del Servicio de Emergencias 112, que en caso de necesitar más medios los pondría a su disposición. Sin embargo Romero ha valorado que la situación está “bastante controlada. No fue un vertido muy cuantioso, aunque tenemos que abrir un expediente para conocer la cantidad exacta y el motivo, y luego estudiar las consecuencias de afectación al medio marino y a la costa”.

De hecho, el alcance real de este vertido –aunque insisten, se espera leve- no podrá confirmarse hasta este jueves por la mañana, pues la pleamar, tal y como ha explicado el coordinador provincial del 112, Francisco Huelva, ha impedido transitar por algunas zonas de la playa, y la bajamar coincidirá con la noche. Ante estas circunstancias, “será este jueves por la mañana cuando llevemos a cabo una batida desde Mazagón hasta Malandar, ida y vuelta, se verá si hay una mayor afección, y trabajaremos sobre la zona si es que hay que trabajar”.

Cruce de reproches

Este episodio de vertidos no viene exento de críticas, en este caso las vertidas por el consejero de Medio Ambiente al Gobierno central, a quien ha reprochado no haber comunicado oficialmente el incidente al Gobierno andaluz en tiempo y forma. “El incidente se produce ayer y mientras el vertido es en el mar es competencia exclusiva del Estado, pero no ha habido una sola comunicación oficial por parte de la Subdelegación del Gobierno en Hueva al delegado, y a mí me hubiera ni gustado que esa comunicación hubiese existido. Se han producido conversaciones en el ámbito técnico, pero ante un asunto de esta envergadura debería haber habido otro tipo de comunicación, porque nos hemos enterado de algunas de las intervenciones por una nota de prensa”, ha criticado Fiscal.

Sin embargo, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, ha asegurado esta tarde que la Junta de Andalucía ha estado informada desde el primer momento del vertido y ha calificado de improcedentes las críticas vertidas por el consejero en torno a la comunicación interadministrativa del incidente y ha precisado que el capitán Marítimo de Huelva, Ángel Fernández, dependiente del Ministerio de Fomento, ha estado en contacto permanente desde ayer con el director del 112, Francisco Huelva, dependiente de la Consejería de Interior.

“Esta misma comunicación se ha mantenido durante la mañana de hoy, cuando el capitán marítimo ha comunicado la activación del Plan Marítimo Nacional en situación 1 de emergencia y tres técnicos del 112 han acudido a la sede de Capitanía marítima para asistir a una simulación del alcance del vertido. En paralelo, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, han estado en contacto para coordinar las actuaciones”, han informado desde la Subdelegación, que “ha pedido al consejero que rectifique sus críticas y no trate de ocultar los problemas de coordinación interna del Gobierno andaluz culpando a los demás, ya que el problema de comunicación ha debido producirse entre las dos consejerías de la Junta”.

Grávalos ha dicho celebrar que, “tal como ha reconocido el consejero, el impacto del vertido de fuel sobre la costa haya sido mínimo y ha recordado que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía siempre trabajan con lealtad y estrecha coordinación frente a las emergencias y confía en que siga siendo así”.