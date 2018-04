César Negredo: "Hay jugadores que por mucho que les exijas corres y pelear, eso no lo llevan"

huelva24.com

El técnico del Recreativo de Huelva, César Negredo, volvió a hablar claro con respecto a sus futbolistas. En declaraciones este martes a Huelva TV, recogidas por Onda Cero Huelva y por el portal albiazules.es, el preparador madrileño manifestó que "hay gente que desde un principio si ha querido apretar, que el equipo estuviera metido y ha exigido en los entrenamientos, y hay chicos que no han sido capaces de coger el mensaje como algo positivo, y sí llevárselo a lo negativo. Hasta el punto de ir a entrenar pensando que vaya, que los veteranos aprietan... Ese es el fútbol y esa es la realidad. El fútbol de ahora no es el de antes y hay algunos que por mucho que les exijas el correr y el pelear, eso no lo llevan. Pero si es cierto que hay que tener un mínimo y ese mínimo no se puede perdonar ni en los entrenamientos ni en la propia competición. Eso es lo que yo les quería hacer ver".

Su deseo es que sus jugadores den todo lo que tienen y tengan atrevimiento. De ello dijo que "los jugadores al final se meten en unas dinámicas y hay que estar muy encima de ellos; por eso hablo mucho del criterio de los jugadores y de que los jugadores son los protagonistas, ya que son ellos los que tienen que tomar las decisiones. En los entrenamientos podemos preparar lo que pensamos que puede pasar en el partido, pero a lo mejor dentro de lo que uno plantea pasan cosas que lo cambian todo. Un jugador que sabe interpretar llega más arriba que uno que no lo sabe interpretar".