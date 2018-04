Activado el plan de emergencia ante la aparición de varias manchas de crudo

huelva24.com

Miércoles, 4 abril 2018 | Leída 1088 veces

incidente a unas 12 millas de la costa

El delegado del Gobierno de la Junta ha procedido a la declaración de la situación 1 del Plan de Emergencia por Contaminación del Litoral Andaluz a las 13.04 horas tras permanecer dicho plan en fase de preemergencia desde que se produjo el incidente ayer martes a las 20.45 horas en una desconexión de una manguera de descarga de un petrolero en la monoboya a unas 12 millas de la costa.

La activación es de carácter preventivo ya que de momento la mancha no ha toca­ do la costa. Por ello, la administración andaluza mantiene observación y vigilancia por si parte de este material llega a tierra. Cabe recordar que la gestión y coordinación de este suceso en el mar es competencia del Ministerio de Fomento, al carecer la administración autonómica de competencia en esta materia hasta que la mancha no llegue a la costa.

El objeto fundamental del Plan de Emergencia ante el riesgo de contaminación del litoral en Andalucía (PECLA) es el establecimiento de la estructura organizativa y de los procedimientos de actuación para una adecuada respuesta ante situaciones de emergencia en las que se origine contaminación del litoral en la comunidad autónoma y asegurar así una mayor eficacia y coordinación en la intervención de los medios y recursos disponibles. El Plan pretende prevenir y, en su caso, mitigar los efectos de los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, limitando sus consecuencias para las personas, los bienes y el medio ambiente.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha avisado a efectivos de Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, Policía Local de Palos de la Frontera y al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), que ha movilizado ya a un técnico y tres agentes.

Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno se ha informado de que Capitanía Marítima de Huelva ha activado esta mañana el Plan Marítimo Nacional en situación 1 de emergencia por este derrame y ha abierto un expediente informativo para aclarar dichas circunstancias.

Así, Salvamento Marítimo movilizó en la noche de ayer el avión de detección Sasemar 102 y la Salvamar Alkaid. Durante el día de hoy la Salvamar Alkaid y 3 unidades marítimas de Cepsa están procediendo a la dispersión mecánica de la mancha. Cepsa ha movilizado también personal por tierra.