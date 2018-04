Diego Jiménez: "En algunos partidos no hemos interpretado que en esta categoría lo mínimo exigible es competir"

huelva24.com

El central del Recre Diego Jiménez ha pasado este miércoles por la sala de prensa del Nuevo Colombino y comenzaba aludiendo a lo vitales que son los tres puntos de este domingo frente al Córdoba B: "Sabemos de la importancia del partido y estamos con muchas ganas e ilusión de que llegue el domingo para sacar los tres puntos. Se respira que es un encuentro importante y que para nosotros puede determinar lo que podemos conseguir o no esta temporada. El equipo está concentrado, con ganas y con confianza de que el trabajo se está haciendo bien durante la semana".

El zamorano reconocía que lleva razón su técnico, César Negredo, cuando indica que en algunos encuentros el Decano eata temporada no ha competido bien: "Las circunstancias de esta temporada demuestran que al equipo le está costando ganar partidos y lograr los puntos que nos den ya la salvación. Debemos tener la línea de solidez defensiva y tratar de generar más a nivel ofensivo, porque así estaremos más cerca de ganar los partidos. En esta categoría lo mínimo exigible es competir, ir, chocar, meter la pierna... y en ciertos partidos es verdad que no hemos sido capaz de interpretar eso y nos ha pasado factura. Ahora estamos más intensos en defensa y debemos ser más agresivos en ataque para ganar los encuentros. Es complicado hacer fútbol en determinados partidos de esta categoría. El del otro día fue bronco y con pocas ocasiones, pero si metemos la última que tuvimos o el gol que me anularon se hubiese dicho que competimos muy bien".

Diego Jiménez no quiere que el Recre especule ante el Córdoba B pero también cree que sea bueno salir acelerados a por la victoria. "Creo que hay que generar y crear las máximas ocasiones posibles, pero nosotros tampoco somos tontos y no nos vamos a exponer y a dejar espacios. En los últimos minutos a veces hemos ido a por la victoria como unos locos y al final nos han marcado y se nos ha ido el empate y nos hemos quedado con cara de tontos. Debemos tener solidez atrás para seguir puntuando y acercándonos a la permanencia", decía.

Y sobre el buen ambiente que se espera en el estadio albiazul, comentó que "por mi experiencia y por suerte creo que es un estímulo y una alegría y hace que la gente esté más metida. Cuando Huelva ha respondido, los jugadores han respondido. En mi anterior etapa aquí se ganaron este tipo de partidos. La situación no es la que querríamos, pero es la que hay, y hacemos un llamamiento para intentar sacar esto entre todos juntos y pensar que hay que lograr cuanto antes la permanencia. Trataremos de que el estadio sea una caldera y de que a un rival como el Córdoba B, que es un filial, le pesen las piernas".