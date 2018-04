El PP valora los casi 130 millones de "inversión directa" en unas cuentas "pensadas para jóvenes y pensionistas"

huelva24.com

Miércoles, 4 abril 2018

VALORACIÓN DEL DIPUTADO CARMELO ROMERO

El diputado nacional del PP por Huelva Carmelo Romero ha valorado los casi 130 millones de "inversión directa" del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y ha destacado que se ha realizado pensando en "las personas que peor lo están pasando y en los más vulnerables".

"Son unos presupuestos que el Gobierno ha confeccionado pensando en los jóvenes, en los pensionistas, en las mujeres, en los funcionarios públicos y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)", ha remarcado Romero en rueda de prensa.

A su juicio, los PGE persiguen un doble objetivo. Por un lado, incentivar el crecimiento económico y el empleo y, por otro, no dejar a nadie fuera de la recuperación económica, tras el crecimiento que ha tenido el país en estos seis años". Por ello, ha insistido en que de estos presupuestos "se van a beneficiar 95.000 pensionistas de Huelva y también los jóvenes y los guardias civiles y policías nacionales de la provincia". En este sentido, ha destacado el aumento del 5,1 por ciento en inversión directa respecto al año pasado, por lo que ha considerado que "Huelva sale favorecida".

En cuanto a los proyectos más importantes, Romero ha subrayado los más de 12 millones de euros para las obras de la variante Beas-Trigueros en la N-435; los 2,6 millones de euros para la presa de Alcolea, entre otros proyectos; los más de tres millones para la nueva sede del Archivo Provincial, así como los 73,3 millones de euros destinados al Puerto de Huelva.

Del mismo modo, ha destacado que para el tercer carril de la A-49 entre Huelva y San Juan del Puerto se recogen 500.000 euros para 2018 y para los accesos al Chare de Lepe se contemplan 3,4 millones de euros para este ejercicio, siendo el montante de 600.000 euros para el año 2019. También la rotonda en Valverde del Camino en la N-435 cuenta con 1,3 millones, mientras que para la variante de la N-435 de la variante de Los Pinos y Puerto Blanco se contemplan 100.000 euros. De otro lado, el 'popular' ha subrayado el tercer carril Huévar-Chucena, así como las actuaciones de conservación y explotación de carreteras a las que se destinan 8,5 millones.

En cuanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, para el control de la regresión de la costa en Huelva se dedican 500.000 euros con proyección presupuestaria para 2019 y 2020 con 600.000 euros cada año y un millón de cara a 2021, según ha señalado Romero.

Además, ha subrayado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) contempla un total de 10,8 millones a varias acciones en la provincia, desde la actuación en la estación con 7,5 millones, la actuación en materia de mercancías con 1,6 millones; así como destaca la rehabilitación de la Sevilla-Huelva con 276.000 euros, entre otras.

Por último, Carmelo Romero ha lamentado la actidud del PSOE, "encasillado en el no es no", y le ha pedido que "tenga sentido común y que piense más en España que en Podemos para ver cómo se abraza a ellos", a lo que ha añadido que el PSOE "tendrá que explicarle a los ciudadanos por qué no los apoya". Por último, ha pedido a la Junta de Andalucía que "en sus presupuestos también especifique lo que va a destinar a la provincia de Huelva".