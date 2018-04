Izquierda Unida asegura que los PGE “vuelven a faltarle al respeto a la provincia de Huelva”

Agencias

Los ve "una tomadura de pelo"

Además, Sánchez Rufo ha destacado que “volvemos a ver proyectos que no son más que promesas falsas como el del AVE, desde el año 2003, o la presa del Alcolea, desde el año 2008, que nunca llegan a ejecutarse”. En este sentido, Sánchez Rufo recuerda que la ejecución de los proyectos recogidos, año tras año, en los PGE se quedó en el 23% en 2016 y eso no ha mejorado en nada en los años siguientes, “ni esperamos que lo haga en este ejercicio, porque no son más que teatro”.



El Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva ha añadido que “los PGE para Huelva son de ‘atrezzo’ porque veremos a ver si llegan aprobarse y además hacen oídos sordos a las reivindicaciones que han sido un clamor en las calles de Huelva como las masivas movilizaciones del movimiento feminista y las de la lucha en defensa de unas pensiones dignas”. En este sentido, Sánchez Rufo precisa que los PGE del PP suponen otro duro golpe contra los derechos y las reivindicaciones feministas, donde las inversiones vuelven a ser ridículas; mientras que de las 95.000 pensiones que se perciben en la provincia de Huelva, 65.000 se quedan sin ningún incremento, y 44.000 se quedan con exiguas subidas que no responden para nada a lo que estamos exigiendo con los pensionistas en las movilizaciones que se han desarrollado y seguirán produciéndose en los próximos días.



En cuanto a las inversiones para las urgentes necesidades pendientes sobre infraestructuras que arrastra la provincia de Huelva los PGE “nos vuelven a traer nada de nada”, según ha sentenciado Sánchez Rufo. Por ello, el Coordinador Provincial de IU ha declarado que “vayamos olvidándonos del desdoble de la N-435 y vayamos preparando el funeral para la línea férrea Huelva-Zafra, para la que estos PGE vienen a sentenciar su abandono, igual que hacen con cualquier posibilidad de mejorar la conexión ferroviaria con Sevilla”.



Sánchez Rufo señala que el castigo que sufre Huelva en los PGE viene de largo, ya que nuestra provincia perdió entre los años 2001 y 2011 más de 900 millones de euros en inversiones estatales, con gobiernos del PSOE y del PP en Madrid. Mientras, que desde el año 2012 y hasta 2017, con el gobierno del PP se perdieron más de 251 millones de euros en la provincia de Huelva.



Como ejemplo de la ausencia de ejecuciones presupuestarias en los PGE, Sánchez Rufo ha recordado que en el periodo que va entre 2003 y 2013, se aprobaron destinar 29 millones de euros para el AVE de los que hasta ahora se han ejecutado cero euros.

Frente a esta dinámica de abandono constante que sufre Huelva en los PGE, Sánchez Rufo insiste que “sólo saldremos de esta situación con un amplio acuerdo social y transversal, en el que se impliquen todos los agentes sociales, sindicatos, formaciones políticas y contando con la ciudadanía para que las reivindicaciones, tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía, en materia de infraestructuras de esta provincia tengan de verdad fuerza y provengan de una amplia unida política y social para cambiar esto y dejen de ser un debate teatral para que el PP y el PSOE discutan entre ellos, a pesar de ser ambos responsables del abandono presupuestario que mantiene a nuestra provincia arrinconada en los PGE”.

Sánchez Rufo concluye diciendo que Huelva necesita urgentemente inversiones que se ejecuten realmente en materia de infraestructuras para que su tejido social y productivo, afectados por la gravísima situación de paro y precariedad laboral que sufre su población tengan respuestas de unas administraciones, que como se acaba de demostrar en los actuales PGE por parte del PP, “siguen despreciando a nuestra provincia”.