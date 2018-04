La Junta ve los PGE "humillantes" y como "un castigo" para la provincia

Agencias

Miércoles, 4 abril 2018

a excepción de la inversión del Puerto

El delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, se ha mostrado convencido este miércoles de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) suponen "un castigo" para la provincia, al tiempo que ha remarcado que las cuentas son "humillantes". En declaraciones a los periodistas, Romero ha indicado que el proyecto de los PGE destinan a la provincia 129,7 millones de euros de inversiones reales, pero ha recordado que ahí están incluidos los 73,3 millones procedentes del Puerto, el cual "genera él mismo" el montante para sus inversiones, por lo que "estuviera bueno que eso no se invirtieran en Huelva".

En este sentido, el delegado ha lamentado "el trato humillante" al territorio onubense y ha explicado que a esos 129,7 millones si se le descuentan los 73,3 millones del puerto queda una cantidad que solo sirve "para dar continuidad a proyecto ya iniciados" como la variante Beas-Trigueros o la estación del AVE, por lo que "estaría bueno que no se hubieran incluido y fueran una mentira más del Gobierno", ha reiterado.

"Estos presupuestos son un engaño más a la provincia de Huelva, a la sociedad onubense que está demandando comunicaciones importantes como el AVE. No hay nada para la Huelva-Zafra, y no hay nada para la N-435 además de ese desdoble de Beas y Trigueros, y no hay nada tampoco para el proyecto CEUS", ha concluido.