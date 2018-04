Manolo Zambrano no ve "decisivo" que Juanma López esté el domingo en el estadio y cree que el Recre "va a ganar y se va a gustar" ante el Córdoba B

huelva24.com

Miércoles, 4 abril 2018 | Leída 45 veces

fútbol > recreativo

Manolo Zambrano, el presidente del Recre, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en la sala de prensa del Nuevo Colombino, durante la presentación de la 'Operación Kilo' con la que se pretende, junto al Banco de Alminetos de Huelva, llenar el Nuevo Colombino en el partido del domingo ante el Córdoba B, que "la afición siempre ha estado ahí, por activa y por pasiva y no podemos ahora pedirle nada más. A esta afición no hace pedirle nada porque sabe cuando tiene que estar. Sabemos que van a estar ahí porque el equipo lo necesita y porque al final ellos han luchado para que el Recre siga vivo y ahora está en un momento complicado en el que hay que apoyarlo. No esperábamos estar como estamos ahora cuando se inició la temporada, pero a lo hecho, pecho. Ya habrá momento de hacer una evaluación cuando acabe la temporada y se verán los errores que se hayan podido cometer".

El máximo mandatario albiazul reconocía que la temporada no estaba saliendo como todos esperaban cuando se confeccionó la plantilla el pasado verano aunque prefiere hacer autocrítica cuando acabe la campaña: "Creo que ninguno pensaba que iba a pasar esto. A priori los fichajes que se realizaron en verano eran del gusto de casi el 90% de las personas y todo el mundo pensábamos que el equipo estaba llamado a hacer cosas importantes. Pero no es la primera vez ni la última en el que se muestra toda la ilusión y se hace un equipo que está pensado para luchar por cotas altas y al final no es así. Y otras veces haces equipos para intentar mantenerte y luchas por el ascenso. Esa es la grandeza del fútbol. Los que nos hemos equivocado tendremos las reflexiones sobre la mesa y analizaremos los errores que hemos cometido. Cuando se habla de que hemos fallado en el mundo del fútbol hay muchas razones. Yo tengo mis propios pensamientos y hay cosas que se pueden demostrar y otras que no. Las cosas efectivamente no salen bien o por mal por suerte o por desgracia. Siempre pienso que el verde, el terreno de juego, no miente nunca. Todos hemos visto un partido de Copa entre el Real Madrid y el Leganés, y si alguien puede pensar que el Leganés tiene mejor equipo que el Real Madrid estaría mintiendo. Pero el Leganés fue capaz de eliminarlo, y eso significa que hay otros condicionantes en el terreno de juego que a veces pasan desapercibidos y que los que hemos vivido toda nuestra vida en el mundo del fútbol sabemos que son decisivos. Como presidente son cosas que se deben hablar dentro. Los tirones de orejas y esas cosas se deben hacer dentro. Si hacemos una reflexión profunda, los que nos pueden sacar de esta situación son los jugadores, y al final de la temporada se sacarán conclusiones, pero a día de hoy hay que mostrarles toda la ayuda posible a los futbolistas dentro de nuestras posibilidades y hacerles ver también que vestir esta camiseta es más importante que vestir otras".

"Creo que a los futbolistas del Recreativo de Huelva se les presumía y se les presume que podían dar más de lo que han dado. Y el quid de la cuestión no es lo que pasa sino por qué pasa. En una persona que está resfriada lo importante es darle los medicamentos para que se cure. Sabemos el problema, pero salta a la vista de todo el mundo que lo que hay que encontrar es las soluciones", añadía Zambrano.

Sobre las declaraciones del director deportivo, que ha señalado que que César Negredo seguirá en el banquillo albiazul hasta junio, explicaba que "cuando Óscar Carazo dice eso es porque tiene que insuflar el máximo positivismo posible, y en este caso todo el mundo pensamos que se va a ganar, y se va a ganar bien y se va a gustar. Pero hablar de suposiciones en el mundo del fútbol no me gusta porque te deja por mentiroso en 30 segundos".

Y sobre la posible presencia de Juanma López, el dueño de Eurosamop, el domingo en el palco del Nuevo Colombino, el presidente del Decano no lo tenía claro. "No sé si vendrá. Para el club es importante, pero él también depositó la confianza en otras personas y tampoco creo que sea decisivo que él esté. Es una cosa nuestra que tenemos que sacar adelante principalmente por el bien nuestro y no es una cosa que me preocupe demasiado", comentaba.