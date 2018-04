La 'foto fija' de los Presupuestos Generales del Estado no convence a la FOE

huelva24.com

tampoco han gustado a la Cámara de Comercio

En un primer análisis del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, desde la Federación Onubense de Empresarios (FOE) se lamenta que de nuevo Huelva sea la "gran olvidada" a tenor de la "escasa dotación económica que se prevé para nuestra provincia, a excepción hecha de las inversiones relacionadas con la Autoridad Portuaria de Huelva".

Según reprochan desde la FOE, "como viene siendo la tónica generalizada, desde hace no años, si no décadas, Huelva tendrá que seguir esperando a las inversiones que nuestro territorio requiere si queremos posicionar a sus sectores económicos estratégicos en el lugar que le corresponden a pesar del esfuerzo que desde el ámbito privado se viene haciendo. No tiene esa capacidad inversora privada la repuesta que cabría esperar del Gobierno de España a juzgar por los números que se barajan en el documento presentado por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, donde Huelva sigue acumulando un déficit que avanza a un ritmo realmente preocupante que nos aleja cada vez más de provincias que crecen merced a las generosas dotaciones presupuestarias que anualmente reciben".

La patronal considera que "la competitividad de nuestras empresas se verá seriamente perjudicada ante este panorama donde la 'foto fija' que presentan los PGE han producido en la FOE un gran decepción, aunque bien es verdad que era del todo previsible".

Ante esta situación, la FOE entiende que "son nuestros diputados y senadores a quienes corresponde defender a nuestra provincia y sacarla de una vez por todas del furgón de cola donde sucesivamente gobiernos de distintos tintes políticos han acabado situándola y a esa tarea les emplaza. Así se le hará saber el lunes de la próxima semana al PP en la reunión que se mantendrá con sus representantes en el Congreso y el Senado, haciéndose lo propio con el PSOE cuando esa formación fije el encuentro solicitado".

Valoración de la Cámara de Comercio

Por su parte, la Cámara de Comercio ha lamentado que "Huelva haya sido nuevamente ignorada en Madrid, como se ha podido comprobar en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y se impida a nuestra provincia alcanzar los retos que tiene por delante, que no son pocos, especialmente por la pérdida de empleo industrial que ha sufrido en los últimos años en relación con la industria química y la naval, fundamentalmente".

En esta línea, desde la Cámara de Comercio se pone el énfasis en el ámbito de las infraestructuras, "la gran ausente de esos presupuestos, con guiños insignificantes en algunas inversiones que no permitirán avanzar en la medida en que lo necesitamos especialmente en el sector turístico, a pesar de las cuantiosas inversiones que las grandes cadenas hoteleras han llevado a cabo. En una época en la que se habla de vertebrar España con infraestructuras de comunicación como el corredor Mediterráneo, no podemos consentir que Huelva quede relegada del mismo y además no se compense con otras infraestructuras para nosotros de primera magnitud".

De otra parte, a la Cámara de Comercio de Huelva le preocupa especialmente que "hayan quedado en el olvido importantes proyectos como el Centro de Experimentación de Vuelos no Tripulados (CEUS) que hubiera sido un gran revulsivo para el sector de la industria aeroespacial en nuestra provincia, que fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, allá por el año 2011".

Se reconoce, no obstante, que la Autoridad Portuaria de Huelva se configure como el principal dinamizador de la provincia que seguirá adelante con importantes actuaciones que sin duda se verían más beneficiadas si se complementaran con importantes obras que nuestra provincia necesita en materia de ferrocarril y carreteras.

"Un entorno que no se adapte a las necesidades de cualquier sector productivo está llamado a fracasar y difícilmente podrá competir con territorios que avanzan y progresan, ofreciendo al inversor mayores garantía de éxito", concluyen.