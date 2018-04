Adriana Serra alcanza el cuarto puesto en el Nacional de Óptimist en Cambrils

huelva24.com

Miércoles, 4 abril 2018 | Leída 6 veces

vela

11.22 h. Las dos competiciones que ha afrontado el Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría tanto en 420 como en óptimist correspondientes a sendos campeonatos de España no han resultado tan fructíferos como se esperaba en un principio.

En 420, en el Campeonato de España disputado en Canarias, la pareja formada por Pepe Toronjo y Gonzalo Velasco se impusieron en la categoría Plata, cuando el objetivo era subir al podio en la Oro, lo que ha dejado a la pareja onubense en el puesto 44 de la general, en una participación de más de un centenar de barcos. “Han competido bien, pero unas descalificaciones inesperadas han condicionado la posición final y también ha influido el tiempo, ya que los vientos en Canarias son diferentes al resto de España y ahí los canarios han llevado ventaja”, decía Eduardo Zalvide, director deportivo del RCMTPU.

Con respecto al Nacional de Óptimist, que se ha disputado en Cambrils, en Tarragona, Adriana Serra, en categoría sub 13 acabó cuarta en la general femenina. A la joven deportista del RCMTPU le lastró las últimas mangas, por lo que la competición se le hizo larga, ya que mandó en la clasificación las dos primeras jornadas. “A Adriana le queda otro año más de óptimist sub 13 y aquí ha cogido experiencia para el futuro. Ha hecho el mismo puesto que en la pasada edición y no ha terminado muy contenta, pero estamos convencidos que acabará siendo campeona de España”, aseveró Zalvide.

Por su parte, Nacho Toronjo y Pelayo Infante no pudieron meterse en ningún momento en la lucha por el campeonato. “Fue cuestión de detalles. El mar te marca el camino y a veces te da y en otras te quita. Lo único que queda es seguir trabajando”, declaró el director deportivo.

Así pues, satisfacción a medias en la dirección deportiva del club así como en los regatistas, que esperaban alcanzar otras posiciones en la general. Eso sí, el nivel ha sido altísimo y tanto en 420 como en óptimist han arrasado por deportistas canarios.