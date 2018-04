El social media marketing no es el futuro, es el presente

Martes, 3 abril 2018 | Leída 4 veces

Las tendencias dentro de este sector han ido cambiando conforme lo han hecho también las necesidades del consumidor, por lo que ahora el marketing digital es lo que verdaderamente funciona y dentro de este mismo medio, el apartado de social media es uno de los más relevantes. Por lo que deberás de llevar tu marca a las redes sociales y además potenciar su apariencia a través de las mismas. ¿Cómo? revalorizando la imagen de marca a través de una campaña de branding en todas ellas.

Lo primero que deberás de hacer es localizar el perfil de usuario al que te interesa llegar, ya que cada tipo de productos y/o servicios tiene su propio target. Y posteriormente analizar en qué tipo de redes tiene presencia dichos usuarios. Aún así, lo más habitual es que sean algunas de las más populares, como por ejemplo Facebook, el gigante azul.

La mejor forma de potenciar tu presencia en Facebook

Facebook no solamente es la la red social con mayor número de usuarios en el mundo, sino también muy probablemente sea la más importante de todas a nivel empresarial. De hecho, gran parte de su estructura interna está creada especialmente para negocios de todo tipo: tanto pequeños comercios como grandes marcas. ¿Cómo? Pues a través de las páginas de Facebook, claro.

A través de ellas podrás administrar un portal informativo de tu empresa en la famosa red social, como si se tratase de gestionar un negocio online. Evidentemente, como tal podremos utilizarlo para potenciar las ventas, llegando fácilmente a todos los usuarios que puedan estar interesados de alguna forma en la propia empresa en sí misma. El target anteriormente mencionado: los clientes potenciales.

Esto lo podremos hacer de dos formas: O bien utilizando el sistema publicitario de Facebook (el cual es muy sencillo de usar, y está especialmente adaptado a dichas necesidades) o bien de forma natural. El primer método es algo más rápido, ya que existen diversos patrones que podrás personalizar en función de tus requerimentos (aspectos como la edad, población, género, gustos, etc.) Y así establecer el perfil de búsqueda perfecto para ti, mostrando tu página y los anuncios promocionados de la misma dentro de una de las mayores bases de datos existentes y a un espectro de búsqueda personalizado por ti mismo y por ende, mucho más efectivo. En otras palabras: estarás creando una campaña publicitaria para acercar tus productos y/o servicios al público. Sin embargo, para ello se requiere de una inversión monetaria constante e importante que quizás no puedes o no quieres afrontar. Además, dejarás de obtener resultados cuando pares dicha inversión, por lo que si buscas que tus esfuerzos verdaderamente se mantengan constantes en el tiempo, entonces estás buscando un servicio de compra de Likes y seguidores de Facebook.

Comprar "Likes" en Facebook, la mejor forma de hacer crecer tu página

Si realmente quieres un proyecto sostenible, con resultados constantes y que se mantenga a largo plazo, lo más recomendable es optar por la compra de me gusta para páginas de Facebook, o incluso de seguidores. Eso sí, tan solo a través de empresas de calidad en el medio como AComprarSeguidores, que te proporcione seguidores y "me gusta" reales. Esto es muy importante ya que Facebook toma medidas de todo tipo ante el fraude en su plataforma, por lo que la contratación de otros servicios de menor calidad puede hacerte perder de golpe todo este avance, o inclusive penalizar tu página en Facebook, y evidentemente tú no quieres eso, ¿Verdad?

En este caso, son personas con perfiles 100% reales las que prestan su apoyo, y si pierdes algún like en Facebook o seguidores será porque ellos mismos deciden retirarlo en un momento dado. Aunque no debes de preocuparte, ya que la empresa de AComprarSeguidores se compromete a reponerlos, tan solo debes de ponerte en contacto con ellos.

Esto tiene además otros beneficios, tales como:

Los usuarios escogerán visitar tu página antes que la de la competencia, ya que normalmente se guían por el número de seguidores a la hora de escoger entre una u otra de temáticas similares.

Ayuda a viralizar tu contenido, ya que cada vez más gente conocerá tu página y compartirá tus publicaciones.

Las métricas crecen naturalmente, por lo que el algoritmo de Facebook premiará a tu página posicionándola por encima del resto, incluso de aquellas que tengan el mismo nombre.

Probablemente, al interesarte por comprar me gusta en Facebook te surja la siguiente pregunta: ¿Cuántos son necesarios para que sea efectivo? Pues bien, esto es bastante relativo, ya que la fórmula del éxito no existe. Sin embargo, suele ser suficiente con analizar a tu competencia y comprar una cantidad mayor a la que ellos tengan. Si no tienes suficiente para tantos "likes" no te preocupes, ya que quizás no sea necesario. Compra una cantidad algo más moderada y observa cómo se desarrollan los acontecimientos con ellos, y sobre todo cuánto puede llegar a crecer tu página con ellos, para actuar en consecuencia.

Youtube, otra plataforma muy interesante a explorar

Otra vía bastante útil y que quizás te interese explorar probablemente sea la de Youtube. Es sin duda la plataforma de moda, con todo tipo de creadores de contenido que de forma totalmente gratuita comparten su trabajo a través de la misma y se benefician de ello. En ella existe mucho más allá de los denominados como "youtubers", con canales muy interesantes de prácticamente todo tipo de temáticas: animales, comida, baile, pintura, manualidades.... ¡Cualquier temática tiene cabida en ella, y crear un canal de Youtube puede ser la mejor forma de acercar tu contenido a tus seguidores, y sobre todo estar en constante contacto con ellos!

Sin embargo, no es fácil crecer en ella. Una muy buena forma de hacerlo sería apoyándote precisamente en tu página de Facebook y en tu base de seguidores ya habituales, o si partes desde cero contratar el mismo tipo de servicio anteriormente mencionado, pero esta vez aplicado a esta red. Contratar subs youtube reales te permitirá acercar tus videos al público, aunque sea mediante pago, y te asegurarás una cantidad de visitas aceptable, lo cual es esencial sobre todo al principio, ya que verás cómo lo que haces (y sobre todo el trabajo que requiere) realmente llega a más personas que lo ven, y no cae en saco roto.

El comprar subs reales de Youtube es la mejor forma de aplicar social media marketing a la plataforma, y expandirte así a través de ella.