El runrún: ¿Limpiadores municipales para el Recre?

Martes, 3 abril 2018 | Leída 135 veces

Confidencial

Se dice, se comenta, que el Recre, como Hacienda, ya sí que somos todos. Y es que no se entiende si no de otra manera que a las personas contratadas con cargo al Plan de Empleo del Ayuntamiento se les haya puesto a limpiar las oficinas del club.

Que no lo decimos nosotros, que lo dijo el concejal de Participa Huelva, Jesús Amador, en el mismísimo pleno del Ayuntamiento, donde rara es la vez que el Recreativo no cope parte del tiempo estipulado. No es de extrañar, si tenemos en cuenta que el consistorio –es decir, todos nosotros- ha destinado más de siete millones de euros al club, haciendo frente a parte de su deuda, y ahora en el día a día también destina parte de sus recursos a su normal funcionamiento… ¿Podemos decir entonces que el club es municipal? ¿Tiene ya entonces carácter definitivo de empresa pública?¿Cuántos recursos de todos se van a seguir destinando a la entidad sin que se aclare la situación en la que se encuentra y se pongan luz y taquígrafos sobre el asunto? Pues seguro que el tema todavía da para unos cuantos plenos municipales más…

El nuevo Stradivarius tiene fecha. Ya dimos cuenta por aqui que la firma Stradivarius aprovechaba la marcha del vecino H&M para ocupar su local y dejar el que tenía en la esquina de la calle Concepción con Rico. El local era más grande y parece que les convenía el cambio. Tras un tiempo acondicionando el local, el establecimiento tiene prácticamente todo listo para abrir sus puertas. Será este jueves 5 de abril, como ya se puede ver en la puerta de la tienda. Los operarios andan ultimanddo detalles para que en los días que faltan no quede nada por hacer.

Treinta ofertas de empleo en ENCE. ENCE tiene previsto comenzar a funcionar, en su planta de biomasa situada en el término municipal de San Juan del Puerto, a principios del próximo año. Y en el portal www.infojobs.es (pincha este enlace para inscribirte en el proceso de selección) ya se han publicado 30 ofertas de trabajo para Jefe de Operaciones, Jefe de Turno, Operador/a, Jefe de mantenimiento, Técnico/a de mantenimiento, Supervisor eléctrico, Supervisor mecánico, Palista, Técnico de PRL, Técnico de Medio Ambiente, Técnico Laboratorio y Auxiliar Administrativo. Como requisitos se habla de cursos relacionados, disponibilidad para trabajar a turnos, curso de Legionella, experiencia mínima de dos años en plantas de Biomasa, experiencia en gestión de equipos y en el caso de los operadores que dispongan de carnet calderas.