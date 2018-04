El Gobierno destaca que los PGE aportan un 5,1% más Huelva y el PSOE que generan "más desigualdad"

huelva24.com

19.55 h. El Gobierno de España informa de que los PGE destinan 129,7 millones de euros para inversiones reales en Huelva, un 5,1% más que en 2017 y que la inversión por habitante crece hasta los 250 euros por onubense. Ignacio Caraballo, secretario provincial del PSOE, afirma que "no solo llegan tarde, sino que lo hacen mal, porque no contemplan las principales reivindicaciones, además de generar más desigualdad, precariedad y minimizan el Estado del Bienestar".

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 destinan a la provincia de Huelva 129,7 millones de euros de inversiones reales, lo que supone un incremento del 5,1% –6,3 millones más– respecto a las cuentas de 2017. Esta previsión presupuestaria conlleva una inversión por habitante que crece hasta los 250 euros por onubense.

Las principales partidas inversoras se concentran en el Grupo Fomento –Ministerio y entidades públicas empresariales dependientes de Fomento¬–, las cuales aumentan un 14,8% hasta alcanzar los 112,8 millones de euros. Sobresalen los fondos destinados a infraestructuras ferroviarias con un total de 12,64 millones de euros. Entre otras partidas, 7,5 millones para la nueva estación de trenes; 1,5 millones para la alta velocidad ferroviaria, de los cuales 1,1 corresponden al tramo onubense; 1,5 millones para la rehabilitación de la línea convencional Huelva-Sevilla, de los cuales se consignan para la provincia 276.000 euros; y 13,6 millones para la mejora del transporte de mercancías en la línea con Sevilla, de los cuales 1,4 millones corresponden al tramo onubense. Además, Renfe invertirá 655.000 euros en mejoras.

Respecto a carreteras, los PGE de 2018 recogen 26,8 millones de euros de inversión real. Destacan los 12 millones destinados a la variantes Beas-Trigueros en la N435; los 3,4 millones para el acceso al Chare de Lepe; los 1,3 millones para la glorieta de Los Pinos de Valverde y 9,3 millones de euros para actuaciones de conservación y seguridad vial.

Igualmente, el Grupo Fomento consigna una partida de 100.000 euros para la redacción del proyecto de la nueva variante de Los Pinos de Valverde y Puerto Blanco en la N435; otra de 700.000 euros para el tercer carril entre Huelva y San Juan del Puerto y entre Chucena y Huévar en la A49.

Respecto a los Presupuestos aprobados en 2017, la inversión real en el modo portuario en la provincia de Huelva se incrementa un 47,9% ¬–23,76¬ millones de euros–¬ alcanzando los 73,39 millones en los PGE de 2018. Huelva se coloca, así, en la posición 2 en el ranking por provincias.

Entre las partidas más relevantes recogidas en las cuestas para este año, los casi 18 millones de euros para la primera fase de la ampliación norte del Muelle Sur; los 7 millones de euros para el acceso y reordenación viaria de la futura ZAL de Punta del Sebo; 13,7 millones de euros a diversas mejoras en los muelles Ingeniero Juan Gonzalo y Ciudad de Palos; y 3,5 millones de euros para la futura Ciudad del Marisco.

Inversiones del MAPAMA

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para Huelva contemplan importantes inversiones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), así como de sus entidades públicas empresariales dependientes. En total, casi 12 millones de euros.

Entre otras previsiones, las cuentas estatales recogen 2,6 millones para las obras de la Presa de Alcolea; cerca de 1,5 millones de euros para el Canal de Trigueros; y 4,8 millones para actuaciones de restauración hidrológico forestal y reposición de infraestructuras hidráulicas por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Además, el MAPAMA consigna un total de 1,5 millones de euros a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para trabajos destinados a la protección, conservación y regeneración del litoral onubense. En concreto, 500.000 euros para control de la regresión de la costa; 100.000 euros para la recuperación de sistemas litorales; 100.000 euros para dotaciones y uso público de la costa; 474.000 euros para obras de conservación; 177.500 euros para actuaciones del Plan PIMA Adapta; y casi 200.000 euros para estudios técnicos.

Por último, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contempla 3 millones de euros para el Archivo Histórico Provincial; la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales destina más de 900.000 euros a varias inversiones; el Ministerio de Hacienda y Función Pública 606.000 euros; y Defensa 350.000 euros a potenciar el sistema de ensayo de armamento a través del INTA.

Caraballo señala que los presupuestos "cumplen los peores pronósticos"

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha señalado este martes que con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2018 "se cumplen los peores pronósticos". En este sentido, el dirigente socialista ha apuntado que "no solo llegan tarde, sino que lo hacen mal, porque no contemplan las principales reivindicaciones, además de generar más desigualdad, precariedad y minimizan el Estado del Bienestar".

Así lo ha puesto de manifiesto en un comunicado Caraballo este martes, tras la presentación del anteproyecto de ley de los PGE, y ha insistido en que estas cuentas vuelven a ser "un engaño" para esta provincia y "un fraude" para los onubenses.

"No son reales porque no responden a las necesidades de esta provincia y vienen a recortar las cifras con respecto al año anterior, por lo que reflejan un agravio del PP a Huelva desde que llegó al Gobierno a finales de 2011", ha remarcado.

Para el líder socialista, "los PGE evidencian el trato humillante que el Partido Popular da a Huelva y dejan patente, una vez más, la discriminación y el desprecio a esta provincia en todas sus facetas". Por lo que ha tildado estas cuentas generales de "timo" a los onubenses.

En esta línea, el máximo representante provincial de los socialistas ha subrayado que, con ello, "el PP certifica su absoluto maltrato a esta provincia, sin futuro en infraestructuras y con unas cuentas completamente antisociales".

"No escuchan tampoco a nuestros pensionistas y mayores al no incorporar la reclamación de la subida del IPC en las pensiones, solo le aportan más incertidumbre e inseguridad; tampoco incluyen recursos para garantizar el Pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres; ni cumple con nuestro Estatuto porque no invierte según nuestro peso poblacional", ha precisado el socialista, quien ha añadido que "con estas cuentas el Partido Popular vuelve a consumar, año tras año, su plan de daño y castigo a esta provincia".