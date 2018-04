Óscar Carazo: “Si no ganamos estos partidos es que no merecemos estar en la categoría”

huelva24.com

Martes, 3 abril 2018

Recreativo

16.56 h.El director deportivo albiazul cree que esta temporada “no ha habido ningún equipo superior a nosotros y por situaciones puntuales no hemos estado más arriba”. Opina que hay que poner "casta y corazón" para ganar y que en la plantilla “hay jugadores que están capacitados para hacer lo mismo que Núñez y lo pueden hacer”, aunque “hay jugadores que se pueden sentir más bloqueados y hay que ayudarles”.

Óscar Carazo, director deportivo del Recreativo, ha analizado en Cope Huelva la situación del club y en declaraciones recogidas por huelva24.com ha indicado que “los partidos que nos quedan son con rivales con la misma situación que nosotros, quitando el Marbella, y tenemos que sacar casta y corazón para ganar y si no ganamos esos partidos es que no merecemos estar en la categoría, pero eso no va a suceder”.

Acerca del duelo ante el Córdoba B de este domingo, toda una final por la permanencia, ha señalado que corto plazo es el partido más importante pero después del domingo habrá otras cinco finales”. Ha reconocido que “hasta el momento al equipo le está costando pero creemos que lo van a sacar adelante”.

Para ello hace falta que todos emulen al capitán, Antonio Núñez y Carazo ha expresado que en su opinión “Núñez es un jugador muy importante, pero esto lo compone una plantilla y hay jugadores que están capacitados para hacer lo mismo que Núñez y lo pueden hacer”.

En esta línea ha indicado que en esta situación “los jugadores son conscientes de lo que representan y saben que tienen que sacar esto adelante. La vera es que son muy conscientes, aunque hay jugadores que se pueden sentir más bloqueados y hay que ayudarles”. Ha insistido en que “a los jugadores no hay que decirles nada, saben lo que nos jugamos. Están totalmente involucraos en la situación y saben lo que nos jugamos y lo que hay”.

También ha querido reflejar que “si nos ponemos a analizar la temporada creo que no ha habido ningún equipo superior a nosotros y por situaciones puntuales no hemos estado más arriba”. Recordando partidos como el del Jumilla, ha considerado que “creo que nos ha faltado ese poquito de suerte en momentos concretos y esperamos que se nos devuelva de alguna manera”.

Ante toda esta situación ha dicho que hay que tener paciencia. “No cabe duda. Es muy fácil pedir paciencia a una gente que lleva mucho tiempo cansada e esta situación pero es verdad, con las prisas nos va a llevar a situaciones que no son buenas”, ha resaltado el director deportivo, para quien “en todo esto de lo que más seguro estoy es que la afición va a responder”.