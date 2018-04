El pleno aprueba la moción de Ciudadanos para que los parques infantiles tengan toldos y fuentes de agua potable

huelva24.com

Medida para el verano

Para la portavoz del Grupo Municipal, María Martín Leyras, “una vez más miramos por una ciudad amable con los más pequeños y buscando su seguridad y bienestar cuando jueguen en los parques infantiles de la ciudad. Sin que el sol y las altas temperaturas los mantenga encerrados en casa y sin poder usar estas instalaciones”.

Por otra parte, la moción presentada por este grupo municipal para defender a los vecinos de los problemas de convivencia que a veces se producen derivados de ocupaciones ilegales en viviendas que están en comunidades de vecinos, ha sido rechazada. Para la portavoz, “creo que se ha votado muy ideológicamente y molestaba que fuera una propuesta nacional de Ciudadanos. Por eso aceptamos la votación por puntos. De los seis puntos, cuatro eran de carácter muy local, y se ha votado que no tengamos una oficina municipal de información para los derechos de los vecinos que están afectados por la ocupación, se ha votado a que no exista un censo para identificar que ocupaciones son por necesidad y cuáles no respetan la convivencia, se ha votado en contra a que haya más presencia policial, allí donde hay problemas de convivencia. Al final seguimos teniendo un problema que deberá resolverse íntegramente en el Congreso de los Diputados”.





Finalmente, la tercera moción presentada por la portavoz, sobre la mejora de las Juntas Municipales de Distrito de Huelva, ni se ha debatido, ni se ha votado, ya que para la portavoz “hemos preferido resolver algunos puntos de la moción antes con la concejal delegada de participación, y hemos decidido que aún podemos hacerlo sin necesidad de una votación plenaria. Si no queda solucionado, la retomaremos de nuevo. Creemos que las Juntas Municipales deberían estar funcionando ya, y vamos a ver cómo queda antes el reglamento finalizado. Preferimos dejarla encima de la mesa a la espera de las modificaciones del reglamento que estimamos necesarias, para que se pongan a funcionar cuanto antes con las nuevas normas, y no las de 1996”.