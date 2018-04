Manuel Garrido Palacios reúne 9.000 onubensismos en la cuarta edición de su libro sobre el habla onubense

huelva24.com

Lunes, 2 abril 2018 | Leída 28 veces

Se presenta este miércoles

Publicada de nuevo por la editorial onubense Niebla, la cuarta edición de la obra, que se presenta este miércoles 4 de abril, a las 19.00 horas, en la librería La Dama Culta, recoge unos 9.000 onubensismos que conforman lo que se conoce como la diferenciación del castellano que se habla en la provincia de Huelva, para lo que el autor realiza un trabajo de campo de términos usados en esta tierra y sus influencias.

Además, el autor introduce más de 200 canciones y de 300 notas, con lo que se completa “el estudio lingüístico más importante de nuestra tierra”, tal y como destacan desde Editorial Niebla.

La obra contiene la herencia de la evolución del habla onubense, sus arcaísmos y la influencia y asimilación que ha sufrido por contacto con otras lenguas y dialectos, tanto con los de las zonas que rodean a la provincia geográficamente (Portugal, Extremadura y el resto de Andalucía) como con los que han pasado por la propia provincia, como el viejo leonés o el inglés.

Como indica el propio Garrido Palacios, “algunas de estas palabras de andar por casa las recogen los diccionarios al uso con acepción similar o diferente”, pero “aquí traen aún pegado el aire del pueblo en el que fueron recogidas. Transcritas tal cual fueron sentidas, llevan, parejo a su significado, un añadido, cantado a veces porque, como señalaba Demócrito, ‘las palabras no son más que las sombras de los actos’”, añade.

El autor señala que “en el trabajo de componer este libro, el esfuerzo ha ido parejo al gozo”, a lo que agrega que “sí he pensado, al ver cómo se pasa la vida tan callando y se lleva en cada generación tanta riqueza ‘trabajosa en ganar, medrosa en poseer, llorosa en dejar’, al decir de Gonzalo Correas, que si el habla es algo vivo y sus depositarios dan fe de su vitalidad, los cosechadores de palabras quizás seamos el exponente del temor a la pérdida de tamaño tesoro. Poco hablador, paciente escucha, puede que las voces me hayan regalado cuanto aquí viene en la confianza de que buscaría el modo de transmitirlo a otros para que no se perdiera del todo. Es por lo que me siento un mediador, un escriba andariego de palabras de andar por casa”.

Como indica Mariano de Andrés Gutiérrez, de la Universidad Complutense de Madrid, “al consultar este Diccionario, la consideración que se le ofrece al lector es la ingente variedad léxica de la lengua española”, al tiempo que señala que “las diferenciaciones celosamente recogidas aquí y que tienen su protagonismo en la formación de la Lengua, son el motor que proyecta a categoría interpretaciones fonéticas nacidas en el sentir del pueblo.

También Gerardo Piña-Rosales, director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, se ha pronunciado sobre esta obra, a la que ha calificado como un “Diccionario singular” con el que “hurga en mis propias raíces andaluzas”. Por su parte, Manuel José de Lara, de la Universidad de Huelva, considera que este Diccionario “es la pormenorizada, rigurosa y literaria descripción de un mundo completo: el nuestro, es decir, el conjunto de elementos de la sociedad tradicional que nos ha moldeado tal como somos”.

Periodista, escritor y etnógrafo, Manuel Garrido Palacios ya ha publicado, dentro de esa triple faceta, alrededor de 40 libros, muchos de los cuales han sido traducidos al inglés, francés, japonés y portugués, lo que le ha servido para obtener numerosos premios de enorme prestigio, como el Premio Borges de Narrativa (Los Ángeles, USA), el Arpa de oro en The Golden Harp (Dublín), el Premio Nacional de Periodismo ‘Ciudad de Cádiz’, el Nacional de Televisión o el Premio Ondas, entre otros. Además, Manuel Garrido Palacios es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española de Nueva York.