Narciso Rojas: "Ya está bien de usarnos como clientes"

Lunes, 2 abril 2018 | Leída 32 veces

Recreativo

12.26 h. El presidente del Recre Trust ha escrito una carta en la que critica el actual modelo de gestión del club, en manos de Eurosamop, y pide más participación en la toma ded decisiones para la afición, como se contempló en la campaña de salvación 'Líberos del Decano'. "Solo nos piden que nos sintamos partícipes de este fracaso deportivo, pidiéndonos que vayamos a animar. Antes clientes, y ahora responsables, porque el Recre somos todos", indica y añade que "el éxito de Eurosamop está en su cuenta de resultados, no en la del Recre".

El contenido de la carta es el siguiente:

El Recre –y nosotros los recreativistas con él- es víctima del estado en el que lo dejaron los antiguos propietarios; es víctima de engaños como los de Vicente Simón (más de lo mismo); es víctima de la falta de tiempo y dinero, esa que hace que ahora, obligatoriamente, se encuentre controlado por un grupo gestor económico y deportivo. Nada que objetar, no nos quedó más remedio, y llegaron con lo que se necesitaba para salvar al club del descenso administrativo a tercera división: dinero en forma de préstamo. Un acreedor más.

A lo que si hay cosas que objetar es a la gestión deportiva que Eurosamop ha hecho y está haciendo hasta hoy con el primer equipo. La llegada de jugadores desde fuera a cambio de la salida de los de aquí no ha servido para evitar estar al borde del descenso. Ahora llega una situación mil veces vivida en este club y en otros muchos: los que están al mando no quieren renunciar a la parte que ahora les interesa de aquello a lo que le han dado la espalda. Ahora “hay que llenar el campo”; “la afición debe meter el primer gol”; “tenemos que ser el jugador número 12”. Pues miren ustedes: ya está bien. Ya está bien de usarnos como clientes a la hora de pagar y recibir el producto, y usarnos como fieles amantes de nuestro equipo cuando este se encuentra en apuros por una mala gestión deportiva (espero que no económica).

Salvamos al club hace dos años con mucho esfuerzo y para conseguirlo, estando aún Gildoy como propietario al inicio de una campaña que duró 25 días, tuvimos que prometer la reserva de la capacidad de decisión para los aficionados en una serie de temas. Esto sigue sin haberse hecho realidad a día de hoy: se necesitan juntas de accionistas y no sé cuántas condiciones más para que así sea; se ha tratado de poner en marcha un oficial de enlace con la afición que parece que ha nacido muerto; todo lo que se ha intentado de cara a que el aficionado se sienta partícipe del día al día de un club que nos debe la vida ha fracasado ahogado en un mar de intereses espurios y miedo a la participación de la gente, aun cuando esta se propone de un modo ordenado y eficiente.

Solo nos piden que nos sintamos partícipes de este fracaso deportivo, pidiéndonos que vayamos a animar. Antes clientes, y ahora responsables, porque el Recre somos todos. ¿Y saben qué? Lo más probable es que respondamos y vayamos a intentar sacar esto adelante; porque si exigimos respeto es por el incondicional amor a unos colores de esta afición.

Este modelo en el que se ha instalado el Recre solo conocerá el triunfo con el ascenso de categoría de un grupo de jugadores a los que se les paga para que hagan un trabajo. Así es el fútbol negocio. El éxito del gestor está más en la cuenta de resultados, pero no la del Recre sino la suya propia (todo lícito, es el modelo de fútbol que hemos dejado que nos invada).

Pero la realidad es que siendo nuestro pequeño club como es, el único modo de que este conozca la victoria es consiguiendo que nos sintamos orgullosos de la entidad. ¿Cómo se hace eso? Construyendo una filosofía de club que tenga en cuenta al aficionado; que tenga en cuenta la comunidad en la que reside; haciendo un Recre más andaluz y más onubense; y haciendo al Decano algo más nuestro, no solo sentimentalmente hablando, sino legalmente hablando.

Entonces no será necesario que nos llamen a filas, porque estaremos tan identificados con el club y sus equipos que este será realmente parte de nuestras vidas. Mientras tanto, no les quedará más remedio que tirar de marketing para llamarnos. Espero que se consiga pronto darle a los que participaron en la campaña de salvación ‘Líberos del Decano’ aquello que se les prometió, ese será un primer paso.

Narciso Rojas, presidente del Trust de Aficionados del Recreativo de Huelva