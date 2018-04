Huelva, la cenicienta de la salud pública andaluza

Lunes, 2 abril 2018 | Leída 197 veces

Carta al director

En Huelva, en los hospitales públicos, no existe servicio de hemodinámica de guardia 24 horas para angioplastia primaria. Se dispone de este servicio sólo de lunes a viernes de 08.00 a 15.00 horas. Dado que eran las 19.30 horas, estábamos fuera de hora, por lo que le dijimos que nos trasladaran al hospital privado Costa de la Luz, donde si sabíamos que existía este servicio 24 horas.

El tiempo, en estos casos apremia, ya que de tener secuelas a no tenerlas depende de la rapidez en realizar la angioplastia. Señora presidenta de la Junta de Andalucía: ¿Por qué los onubenses somos ciudadanos de tercera?, ¿por qué tenemos que estar discriminados respecto al resto de andaluces?, ¿por qué no hay un tratamiento inmediato cuando una angioplastia como primera elección salva vidas?



Señor gerente del hospital Juan Ramón Jiménez: ¿A qué está usted esperando? Posiblemente el error sea que usted no viva en Huelva, usted, trabaja aquí de 8.00 a 15.00 horas y se va para Sevilla. Usted no conoce nuestras carencias, no es usuario de la sanidad pública onubense. No vive la ciudad, no va al mercado, no va a los restaurantes ni cafeterías... Usted desconoce el sentir de la ciudadanía. Si usted viviera en Huelva y usara los servicios sanitarios públicos, posiblemente los onubenses, contaríamos con un servicio permanente de hemodinámica para angioplastia primaria.



Señora presidenta de la Junta de Andalucía, señor gerente del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, soy una ciudadana onubense, gran defensora de la sanidad pública, y como tal, reivindico para Huelva los mismos servicios sanitarios con los que cuentan las demás provincias andaluzas, y hoy por hoy estamos en gran desventaja. Somos los últimos, Huelva es la cenicienta!!!

Ya está bien. Hemos salido a manifestarnos en seis ocasiones, reivindicando una sanidad digna para nuestra ciudad y provincia. Tendremos que salir, 7, 8, 9...veces? ¿Hasta cuando?

En pleno siglo XXI, es inadmisible que Huelva no disponga entre otras cosas de un servicio permanente para tratar correctamente y según las guías médicas los infartos agudos de miocardio en la sanidad pública. Tomen nota.

Mamen Segovia