Tenemos lo que nos merecemos

Ricardo Ubric

Lunes, 2 abril 2018 | Leída 95 veces

Si en verano nos hubieran dicho que en el mes de abril y a seis jornadas para acabar la liga el Recre iba a estar en una situación incluso peor que la de las dos temporadas anteriores ninguno nos lo hubiéramos creído. No seamos ahora ventajistas para soltar aquello de 'yo ya lo dije' porque no ha sido así en esta ocasión. Los jugadores no han cumplido con las expectativas y ahora el Decano es uno de los grandes candidatos al descenso. Por sensaciones seguramente sea el peor equipo de los últimos clasificados. Lo bueno es que tiene el plus de su afición y, aunque sea un tópico volver a recordarlo, ese factor es casi el único motivo de optimismo al que a día de hoy puede agarrarse para no caer al abismo de la Tercera División.

Vayamos por partes. El pasado 30 de junio nos comimos ‘con papas’ a Eurosamop. Porque es así. Nos vendieron a esta empresa como la gran salvadora y por ahora el balance no puede ser más deprimente. Yo la verdad es que no me creo que los jugadores y empleados estén al día en el cobro de sus emolumentos. Pero bueno, acabarán estándolo porque de todas maneras Eurosamop no pierde demasiado en dicha cuestión y el año que viene recuperará (con intereses) el dinero que ha prestado durante el presente ejercicio. No se consultó ni con la oposición, ni con la ciudadanía, ni con gente del mundo del fútbol de Huelva si había otras posibles opciones, una vez frustrada la venta. El alcalde, Gabriel Cruz, le concedió a dedo la gestión del Recre a Juanma López y ahora evidentemente no hay excusas ni puede rasgarse las vestiduras. Claro que con tiempo podría haber habido más posibilidades, pero de manera dictatorial se eligió ésta y ahora hay que apechugar con las consecuencias.

Y el caso es que por nombres no hicieron mala plantilla. Faltaba una pieza básica en el campo, la de Miguelito, es decir, la de un centrocampista con visión de juego para que el equipo no esté tan estático y sea tan previsible. La resultante es que somos el tercer conjunto con menos goles a favor (sólo 27 en 32 jornadas) y de nada sirve tener a dos buenos artilleros para la categoría, Boris Garrós y Gorka Santamaría, si apenas les están llegando balones. Una cosa es traer a futbolistas con nombre, algunos de ellos representados por la agencia de Juanma López, y otra formar una plantilla equilibrada. No basta con hacer un baturrillo de buenos futbolistas y ponerlos a todos a jugar. Eso es de cajón. Han faltado como mínima un par de piezas, sobre todo de esos jugadores capaces de desequilibrar un partido. Y lo peor es que los teníamos en casa, porque con Miguelito y Antonio Domínguez seguramente otro gallo nos hubiera cantado. Pero bueno, repito que en lo deportivo no todo se hizo mal en verano y creo que los dos principales errores (al margen de que los jugadores no han dado la talla) fueron la pésima gestión del mercado invernal, con tres fichajes de hombres sin ritmo (Toni Robaina, Iván Agudo y Natalio) y la salida de Domínguez, y el darle continuamente el banquillo a entrenadores sin experiencia. Juanma López y posiblemente Álvaro Negredo están poniendo la ‘pasta’ pero el Decano no es un juego, no es un experimento para colocar a tus amigos y que esto les sirva de trampolín. Ojalá que en mayo no estemos lamentándonos. Se podía fallar con Javier Casquero, pero después, en noviembre, se pudo reconducir la situación con un giro de timón en el banquillo y no se hizo. Se prefirió tirar de conformismo y de compadreo, y así nos va.

Lógicamente a todos nos gustaría que se acabara ya este suplicio y que se lograra la permanencia cuanto antes y se hiciera mucha autocrítica y cambiaran bastante las cosas a todos los niveles en verano. No se puede mantener en esta ocasión al grueso de la plantilla porque estos jugadores nos han decepcionado y casi ninguno se merece seguir en el próximo proyecto. En el peor grupo IV de Segunda B de la historia, debemos ganar todavía la mitad de los seis partidos que nos quedan para salvarnos. Los cinco últimos clasificados están mordiendo y el Decano sesteando. El nivel de los cuatro primeros es de risa e incluso el Recre esta campaña le ha ganado a dos de ellos, Marbella, Extremadura, y empatado con el otro (Murcia), y es que el nivel de la categoría es de risa. En las tres últimas jornadas el equipo albiazul no ha podido con un UCAM que sólo había ganado uno de sus nueve últimos partidos, con un Villanovense que ya venía a Huelva de vacaciones y con un Mérida que, según lo definió su propio entrenador Mehdi Nafti, es “un equipo muerto”. Es decir, que o la afición amedrenta a los rivales y al propio árbitro en los tres partidos que nos quedan por jugar en el Nuevo Colombino, como ya sucedió las dos últimas temporadas en choques como los del Granada B o el San Fernando, o la cosa tiene muy pero que muy mala pinta.

El juvenil albiazul va a descender de categoría y el filial de Tercera División lo tiene muy complicado. Otro 'éxito' de la gestión de esta empresa madrileña que nos colocaron con nocturnidad y alevosía. Y mientras tanto en el primer equipo apenas si tiene minutos algún jugador de Huelva y su provincia. Eurosamop nos está quitando nuestras señas de identidad. Y nos va a costar mucho dinero. O se replantean en verano lo que están haciendo o casi mejor que lleguen a un acuerdo con el alcalde y se marchen. A Manolo Zambrano se le está poniendo cada vez más carita de Paco Mendoza. Si a Mendoza le movían los hilos Pedro Rodríguez y Michael Dumois, a Zambrano ahora le está sucediendo tres cuartos de lo mismo con Gabriel Cruz y Juanma López. No está teniendo apenas capacidad de mando y para eso es mejor o alzar la voz y que te hagan caso o marcharse del cargo que actualmente ocupas. Y con Manolo Toledano ocurre algo similar. También tiene que hacerse valer y si no le echan cuentas salir que en el Recre no se acaba la vida ni el fútbol. Ahora le han traído a un tal Óscar Carazo, que tampoco conocía nadie antes de su llegada y que nada más aterrizar se encarga de decir que el equipo está “en línea ascendente”. Y se queda tan pancho. Si es que al final vamos a tener lo que nos merecemos. En un club que milita en Segunda B, y que además está endeudado hasta las trancas, tenemos dos directores deportivos para el primer equipo, otros dos para los escalafones inferiores, y encima en el primer equipo al principio el cuerpo técnico lo formaban tres personas en lugar de las dos habituales. Y encima todos los conjuntos están en la zona baja. Sin comentarios.

Sabéis que soy de los que se mojan y lo haré con una previsión agridulce: la dulce es la de que creo que nos vamos a salvar. Otra vez rezando, pero se conseguirá. La agria es me da a mí que en verano nada cambiará y otra vez tendremos que tragarnos a Eurosamop haciendo y deshaciendo y aquí todos callados: el Consejo de Administración, el Trust, el alcalde… En fin, que cualquier año de estos nos vamos a Tercera División porque ya llevamos tres temporadas jugando con fuego y nadie de los que pueden hacerlo espabilan. Los jugadores son los grandes culpables del fracaso de esta campaña. Pero no los únicos. Hagan autocrítica. Les aseguro que no es malo y que la afición sabrá reconocerlo. Otra vez la han engañado. Pero ahí estarán remando a muerte en este mes y medio. Lo que no sé si estarán otra vez el próximo verano porque para soportar tantas mentiras…