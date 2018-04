Guillermo Flores acude al Trofeo Princesa Sofía Iberostar con el objetivo de "meterme en el grupo oro"

huelva24.com

Domingo, 1 abril 2018

vela

A dos años de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Sofía Iberostar marca el inicio de la carrera olímpica por la clasificación, ya que este año se ponen en juego las primeras plazas de país para Japón, en los campeonatos del mundo de Aarhus.

En el mar, el 49 Trofeo Princesa Sofía Iberostar contará con ocho campos de regata en que se darán salidas de forma simultánea. En total, se prevé que los Laser, RS:X y Finn completen un total de 10 mangas en cinco días, mientras que los Nacra 17, 49er y 49er FX tienen programadas 15 pruebas. Además, todas las clases celebrarán una Medal Stage el sábado 7, reservada a los mejores clasificados.

Para algunos es más relevante que para otros pero en todos los casos esta regata supone una oportunidad extraordinaria para medirse con todos los rivales posibles. Como cada año, la regata balear cuenta con la participación de varios andaluces, repartidos en esta edición en las clases RS:X, 470, Láser Standard, Láser Radial y Finn.

En la clase 470 participan los andaluces Gabriel Utrera y Fernando Dávila, ambos pertenecientes al RC El Candado, formando tripulación con el murciano Jose Manuel Ruiz y con el balear Enric Noguera, respectivamente. Por su parte el gaditano Pablo Guitian (CN Elcano) será el único representante andaluz en la clase Finn, donde volverá a enfrentarse a los españoles que ganara hace unas semanas en el europeo celebrado en El Puerto de Santa María. “No es una regata objetivo del año, voy a disfrutar de la competición sin ninguna presión con el trabajo hecho en el europeo de Cádiz. Pablo Guitian.

Únicos representantes de la territorial andaluza también en las disciplinas Láser, de la mano del deportista del CN Río Piedras, Guillermo Flores, en Standard, en la que supone una importante prueba para comprobar su estado de forma tras meses de rehabilitación tras su operación de hernia discal, y de la malagueña miembro del equipo de vela del CN Sevilla, Ana Moncada, en Radial femenino.

“Mi objetivo es meterme en el grupo oro, es mi primer Sofía después de mi operación y espero ver el trabajo que he realizado durante este invierno”. Guillermo Flores

En las tablas RS:X es donde se da una mayor concentración de andaluces, con la participación de Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry), Borja Carracedo (CN Sevilla) y Juan Manuel Moreno (Vistahermosa) y de Pilar Lamadrid y Blanca Manchón, ambas del CN Puerto Sherry, junto a Blanca Carracedo y Marina Alabau, del náutico hispalense.

Una de ellas, la flamante campeona de España Blanca Manchón, también nos hace llegar unas declaraciones horas antes del comienzo, “Mallorca es un sitio que se me suele dar muy bien y me gusta, pero va a haber mucho nivel. Prácticamente es como si fuera un mundial y va a ser muy difícil meterse en la final, y más aún coger una medalla”. “Los primeros tres días van a ser fundamentales, nos dividirán en dos grupos y va a haber unas clasificatorias en las que será importante no cometer fallos para ponerse en cabeza”.

Hablamos también con Fernando Lamadrid Rodríguez, padre y entrenador de Fernando y Pilar Lamadrid, “Fernando y Pilar llegan a Palma con los deberes hechos. Cada uno de ellos con las miras puestas en sus objetivos; Pilar entrar en el grupo oro y acortar distancias como tercera fémina española y Fernando completar su clasificación como número uno sub 21 de cara al Equipo Nacional e intentar podio sub 21 de la general.

Cabe recordar que de esta regata, el Trofeo Princesa Sofía Iberostar, saldrán también los nombres de las dos regatistas que representarán a España en categoría RS:X en los Juegos del Mediterráneo, que se celebrarán este verano en Tarragona.

La primera prueba está prevista para este lunes 2 de abril a las 11.00 horas y la competición se llevará a cabo hasta el sábado 7, día en que están programadas las medal race y la entrega de premios del 49 Trofeo Princesa Sofía Iberostar.

Organizado por el Club Nàutic S’Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa, el Real Club Náutico de Palma y las federaciones de vela balear y española, el 49 Trofeo Princesa Sofía Iberostar está patrocinado por Iberostar y cuenta como colaboradores a Trasmediterranea, Marine Pool y Europcar, además del Govern de les Illes Balears a través de la Agencia de Turisme de Balears, el Ajuntament de Palma y el Ajuntament de Llucmajor.