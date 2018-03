Traoré y Rodolfo Ortiz restan importancia a los vómitos del africano y Víctor Barroso cree que Lazo actuó bien en la ocasión en el descuento

huelva24.com

El centrocampista del Recre Djak Traoré explicó en Antena Huelva Radio los motivos de sus desvanecimientos durante el choque ante el Mérida. "He vomitado al empezar la segunda parte, pero he aguantado hasta el final y eso es lo importante porque quería ayudar al equipo y seguir luchando. A ver si se queda en nada y puedo jugar la semana que viene. Estamos trabajando duro y con intensidad espero que saquemos esta situación adelante. Nos está faltando gol, pero esto es fútbol y seguro que acaban llegando los goles", comentaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

El colegiado de la contienda explicaba en el acta arbitral que "la segunda parte comenzó con 1 minuto de retraso debido a que el jugador Traoré comenzó a vomitar sobre el terreno de juego, teniendo que ser asistido, pudiendo continuar el encuentro".

Y el doctor del club onubense, Rodolfo Ortiz, añadía que "en cuanto lo vi así salté al campo, pero a él las situaciones de estrés le afectan muchísimo y ya le ha pasado más veces. Sabíamos que se le pasaría enseguida y al menos siempre que le ha pasado ha sido así. El árbitro quería que se marchara del campo, pero no es algo importante. Son náuseas pero no es nada grave". Y sobre Nacho Monsalve, decía que "va evolucionando lentamente de una lesión costal y ahí el tema es más dolor que otra cosa porque no hay fractura, así que cuando pueda sentirse en condiciones de competir lo hará".



También intervino en dicha emisora el canterano Víctor Barroso, que apuntaba que "siempre que juego con el primer equipo de mi club es un orgullo enorme. Estoy un poco jodido por la última jugada. Creo que Lazo lo ha hecho muy bien. Llevaba noventa minutos corriendo y me dio un buen pase. Me cogió un poco a contrapié, pero no hay excusas. El próximo domingo el míster decidirá si tengo que jugar con el primer equipo o con el filial. Es una final, como todas las que nos quedan. Hay que empezar sumando los tres puntos ante el Córdoba B".