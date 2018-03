Alejandro Zambrano tiene una sobrecarga muscular y el club recurrirá la primera tarjeta de Rafa de Vicente

huelva24.com

20.48 h. Zambrano padece una sobrecarga en los abductores y se espera que no tenga problemas para medirse al Córdoba B en un partido en el que, según comenta, "ganar nos daría un poco de aire". De otro lado, De Vicente señala que el club albiazul va recurrir la primera de las dos cartulinas amarillas que vio ante el Mérida en un choque "que no ha sido brillante, pero sí con un nivel de intensidad muy alto".

El centrocampista del Recre Alejandro Zambrano aludía en Antena Huelva Radio a la lesión que sufrió en la segunda parte del choque ante el Mérida. "Ya en el calentamiento noté algo en un tiro a puerta, pero pensaba que tenía que ayudar como fuera al equipo, pero ya cuando no pude aguantar dejé que entrara otro compañero para seguir sumando para el equipo. Ahora mismo la zona está bastante dolorida y hay que esperar a las pruebas, que me vea el médico mañana y ver la evolución", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com, mientras que Rodolfo Ortiz, el médico del Decano, añadía que padece "una sobrecarga en los abductores y esperemos que en un par de días para el miércoles pueda estar ya con el grupo".



Sobre el encuentro en el estadio Romano y el punto cosechado, Zambrano argumentaba que "la actitud del equipo es buena y defensivamente estamos siendo duro, pero es cierto que nos cuesta crear ocasiones de gol. Lograr el domingo la victoria ante el Córdoba B nos daría un poco de aire porque les sacaríamos los tres puntos más el 'goal average' y meteríamos en la pelea a dos o tres equipod más. En casa somos fuertes y sabemos que la afición va a estar al pie del cañón apoyándonos. Han estado ahí en las peores y sabemos que no nos van a fallar".



Por su parte, el también centrocampista Rafa de Vicente confirmaba en dicha emisora lo dicho por César Negredo, su entrenador, en rueda de prensa, y es que el club albiazul va a recurrir la primera cartulina que vio en el choque ante el Mérida: "Puede ser la segunda expulsión de mi vida y he estado hablando con el árbitro y la segunda amarilla puede entender que sea tarjeta, pero la primera incluso el jugador rival me pide perdón porque sabe que se ha tirado y que ni siquiera lo rozo. El árbitro me ha dicho que va a intentar que el acta no sea duro para que la puedan recurrir porque no es justo. A ver si hay suerte". El acta arbitral señala lo mismo de las dos cartulinas que vio: "Derribar a un adversario en la disputa del balón".

El malagueño, como recoge huelva24.com, añadía que "ha sido un partido más de Segunda B porque ellos también tenían la necesidad de ganar. Los dos equipos hemos ido a muerte y se ha visto un nivel de intensidad muy alto. No ha sido un partido brillante pero sí duro, como van a ser ya todos los que nos quedan esta temporada".