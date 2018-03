Óscar Carazo ve al Recre "en línea ascendente" y asegura que Negredo estará en el banquillo hasta el final de liga

huelva24.com

Sábado, 31 marzo 2018 | Leída 56 veces

Óscar Carazo, el director deportivo del Recre, atendió a Antena Huelva Radio tras el choque en el estadio Romano y daba por bueno el empate. "Al final esto es un partido de Segunda B. El equipo ha estado muy serio y ha dejado la portería a cero. En la parte positiva hemos tenido dos ocasiones claras y me gustaría ver repetida la jugada del gol en fuera de juego que nos han anulado. Nos han creado pocas ocasiones atrás y no hemos tenido la suerte de fructificar la última oportunidad que tuvimos con Lazo y no nos queda otra que seguir trabajando", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre la decepcionante temporada que está realizando el Decano, el madrileño señalaba que ya habrá tiempo para hacer balances y que ahora todos los estamentos del club deben estar unidos para lograr la permanencia: "Todo el mundo estamos trabajando para salir pronto de ahí abajo y el equipo creo que está en una línea ascendente y positiva. El otro día en la segunda parte ante el Villanovense el equipo tuvo actitud. Todos esperábamos estar más arriba en la clasificación, pero esto es fútbol y ahora mismo hay que pensar en salir adelante con lo que tenemos y el próximo domingo en el Nuevo Colombino tenemos que estar todos unidos. Hoy en Mérida los aficionados que han venido han estado aplaudiendo al equipo y eso es importante para los partidos que nos quedan. A la afición no se le puede poner ningún pero y espero que nos sigan apoyando. Es una situación atípica la de una afición así en Segunda B y les agradecemos mucho su apoyo".

Por último, aseguraba que César Negredo se sentará en el banquillo albiazul en las seis jornadas que restan del presente campeonato liguero. "Por supuesto, de eso no hay ninguna duda", comentó Carazo.