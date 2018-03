César Negredo: "El empate no era lo que veníamos buscando, pero ha sido justo y me ha gustado la intensidad del equipo"

huelva24.com

Sábado, 31 marzo 2018

A la conclusión del encuentro disputado en el estadio Romano el técnico del Recre, César Negredo, comentaba en la sala de prensa que "venir aquí y ganar era complicado, y con lo que nos estamos jugando los dos equipos no íbamos a ganar fácil. Pero en intensidad el equipo me ha gustado y a partir de aquí a crecer en las próximas semanas. Cada equipo ha tenido sus acercamientos y el empate es justo. Aunque no era lo que buscábamos, es un rival que no se nos escapa mucho y ahora tenemos otra final y hay que sumar, no queda otra".

"Ellos sobre todo en la segunda parte han apretado más y nos ha costado algo más. Pensábamos que con balón íbamos a tener más constancia, pero ellos han estado muy intensos y se nota el cambio de entrenador. Pero ellos tampoco han estado cómodos y es verdad que era el partido que andábamos buscando y nos ha faltado acertar en alguna ocasión. Es un punto y seguimos peleando y luchando hasta el final", añadía el preparador del conjunto onubense.

En cuanto a los problemas en el centro del campo para el próximo partido, el míster albiazul recalcaba que "intentaremos si se puede reclamar la de Rafa de Vicente porque dice que en la primera amarilla no la toca. Los que estemos iremos a la guerra el domingo contra el Cordoba B y a sacar los tres puntos. Lo de Zambrano no parece grave y Jonathan Vila creo que tiene cinco cartulinas".

Sobre los problemas de salud de Traoré, que en un par de ocasiones pareció desvanecerse en el campo, Negredo recalcaba que "está bien. Venía hablando que es muy espectacular, pero le pasa mucho. Son tres segundos en una especie de desmayo por algo del estómago que se deshidrata. La sensación que me da es que no está en el partido, pero es duro y con el despliegue físico que tiene lo hemos mantenido. Al final lo más importante es la salud, pero él dice que está bien y los doctores también- Cuando le preguntamos nos dice que quiere seguuir y en cinco minutos ya suele estar a tope otra vez".



Por último, aludía ya al choque ante el Córdoba B: "A la aficíón la respeto mucho y no me gusta pedir y sé que a poco que le demos los tenemos enganchados con nosotros. Si puede ser que haya mucha afluencia y que ellos metan el primer gol, será mejor para todos. Desde aquí, por lo tanto, un llamamiento para que estén con el equipo en los tres partidos que nos quedan en casa".