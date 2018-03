Sporting Huelva-Madrid CFF: ganar para evitar sufrimientos

huelva24.com

Sábado, 31 marzo 2018 | Leída 11 veces

fútbol > primera división femenina

13.14 h. El Sporting Huelva recibe este domingo (La Orden, 12.15 horas) al séptimo clasificado, el Madrid CFF, con la intención de lograr tres puntos que le distanciarían ya en ocho de los puestos de descenso. Por el contrario, si no lo consigue las cinco últimas jornadas de liga podrían convertirse en agónicas para lograr su objetivo de la salvación.

El Fundación Cajasol Sporting afronta este domingo a las 12.15 horas en los campos federativos de La Orden su partido de la 25ª jornada de la Liga Iberdrola, en el que recibirá a un recién ascendido como el Madrid C.F.F., que actualmente ocupa la séptima posición de la tabla.

El equipo de Antonio Toledo tiene la obligación de ganar para no verse con problemas y acercarse de una vez a la permanencia, después de no haber podido lograr la victoria ante un rival directo como el Zaragoza C.F.F., en cuyo campo cayó por 2-1 la semana pasada, un partido que afectó, según relata Antonio Toledo, "bastante" en lo anímico "porque una vez más creo que el equipo hizo méritos para conseguir algo más, pero nuevamene en un partido como visitante nos vinimos de vacío y la verdad es que una semana dura pero aquí no hay pausas. Desde el martes nuestra vista tenía que estar en el Madrid C.F.F. y así lo hemos hecho en las sesiones de entrenamiento que hemos realizado y que estamos realizando esta semana, con la idea de conseguir el domingo una victoria, que nos hace ya muchísima falta".

El de este domingo se trata de un "partido importantísimo el que tenemos ante un rival que no es fácil, un rival muy incómodo, un rival de los que más puntos ha alcanzado en la segunda vuelta pero como yo les he dicho a las jugadoras, ahora ya no hay rivales más difíciles, rivales más fáciles, sino que son rivales a los que tenemos que sacarle puntos, tenemos que sumar los puntos para que matemáticamente estemos salvados".

Con motivo de la Semana Santa, la preparación del encuentro ha tenido lugar de martes a jueves por la mañana, con partido de entrenamiento incluido con el filial, en el que las jugadoras del primer equipos se impusieron por 5 goles a 0: "A pesar de que ha tenido que variar el plan habitual de trabajo debido a la Semana Santa, esta circunstancia ha sido para "mejor porque los entrenamientos por la mañana son mejores para todos, porque el grupo tiene ya la tarde libre y aparte entrenamos prácticamente en solitario, que siempre te permite trabajar", explicó Toledo.

Para el sábado quedará la última sesión, en la que se desvelará si la delantera Rutendo Makore o no podrá ser de la partida el domingo, ya que no ha podido ejercitarse aún esta semana tras sufrir en tierras mañas un esguince en su tobillo derecho que la obligó a abandonar el terreno de juego. Por lo demás, será la canterana Irene Rodríguez quien cubra en la lista de convocadas la ausencia de Francisca Lara, concentrada para la Copa América Femenina con la selección de Chile. Con todo ello y a expensas de conocer la disponibilidad de Rutendo Makore, la convocatoria estará formada por: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard, Anita, Irene Rodríguez, Carol, Alicia, Eva Vamberger, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Ngo Mbeleck, Analu, Meryem Hajri y Joy Bokiri.

La importancia de este partido, enmarcado en pleno final de la Semana Santa, hace que desde el Fundación Cajasol Sporting se haga "un llamamiento especial" a la afición para que acuda a apoyar al equipo. Un encuentro más se mantiene la promoción para los abonados del Real Club Recreativo de Huelva, que por solo 2 euros podrán asistir el encuentro, equiparando para estos la entrada con las de los poseedores del carné de simpatizante del club sportinguista.